Gençliğinizi koruyun

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M.Asam, cildinizin gençliğini ve güzelliğini korumak için farklı ürün yelpazesine sahip.

Aqua Intense Hyaluron temizleme jeliyle, maksimum temizliğin yanı sıra cildinizi hassas şekilde soyarak yenilenmesini sağlayabilirsiniz. Seri parfümsüz formülüyle alerjik olanlara bile güvenli temizlik sunuyor. Serinin göz kremi kırışıklık görünümünü azaltırken cilde dolgun bir görünüm veriyor, yoğun nemlendirme özelliğiyle göz çevresi bakımının tamamını üstleniyor. Sabah ve akşam temiz cilde parmak uçlarınızla hafifçe dokunarak uygulamanız yeterli. Aqua Intense Hyaluron yüz kremi ise hem gece hem gündüz nemlendiricisi olarak kullanılabiliyor.