Cildin yeniden yapılanma hızını artırmak ve çok daha genç bir yüze kavuşmak için en çok tercih edilen yöntemlerden biri de gençlik serumu. Peki, gençlik serumu nedir? Elele arşivinden birlikte bakalım...

CİLT NEDEN YAŞLANIR VE YIPRANIR?

Cildin kendini yeniden onarım mekanizmalarının yavaşlaması ve yeni kollajen yapımının azalmasıyla yaşlanma belirtileri artıyor. Ayrıca güneşin zararlı etkileri, çevre kirliliği, kötü beslenme düzeni, yetersiz su tüketimi, az egzersiz, düzensiz uyku, sigaraalkol kullanımı ve stres tüm vücutta olduğu gibi cildimizde de yeniden onarım mekanizmalarını bozuyor ve yaşlanmaya sebep oluyor. Yaş ilerledikçe vücudumuzun tamir kapasitesini artırıcı, hücreleri tekrar canlandırıcı tedavi yöntemlerinden destek almak günümüzün en önemli konularından biri. Cildimizde yeni kollajen yapımının artırılması ve cildin yeniden onarım mekanizmalarını çalıştırmak için Aminoasit Replasman Terapisi (ART) yani gençlik serumundan faydalanılıyor. Gençlik serumu cildimizde özellikle orta yaş ile azalan kollajen üretiminin tekrar artırılması için birtakım özel aminoasit birleşenlerini içeriyor.

GENÇLİK SERUMU (ART) NEDİR?

ART, yeni kollajen üretimi için gerekli olan çoklu aminoasitler ve kollajen üretiminin yapılması için uygun şartları hazırlayan hyalüronik asit (HA) içeren spesifik bir enjeksiyon ürünü. Hekimler tarafından uygulanan gençlik serumu, kollajen sentezleyen hücreleri aktive ediyor, bunlara gereken malzemeleri sağlıyor ve yeni kollajen üretimini artırıyor. Hem erkek hem kadın ve her cilt tipinde uygulanabiliyor. Kollajen üretimini artırmak ve desteklemek amacıyla 20’li yaşlardan itibaren herkese yapılabiliyor.

Cilt yıpranmasının derecesine göre geliştirilen ve iki farklı forma sahip olan gençlik serumu, kuru ve ince kırışıklıkları olan ciltlerde ilk seansta etkisini göstermeye başlıyor. Cerrahi gerektirmeyecek kadar sarkması olan kişilerde de lifting etkisi 2-3 seansta maksimum düzeyde. Ardışık seanslar etkinin artmasını sağlıyor. Hücresel aktiviteyi uyardığı için etki aylar içinde artarak devam ediyor. Etkinin kalıcılığı hastadan hastaya değişmekle birlikte üç seans sonrası 9-12 ay kadar. Uygulama, yaşlanma belirtilerinin rahatsız edici olduğu tüm yüz, boyun, dekolte ve el bölgesine yapılıyor. Ayrıca uygulama sonrası gündelik hayata hemen dönülüyor ve istirahat gerektirmiyor.

GÜVENLİ VE ETKİLİ

Tıbbi literatürde etkinliği ve güvenilirliğine dair birçok deneysel ve klinik çalışmaya sahip olan gençlik serumu, sağlam alt yapıya sahip bir ürün. Bu özelliği hekimler için büyük önem taşıyor. Gençlik serumu diğer kollajen tedavi ürünlerden farklı olarak cilt destek ünitelerinden olan elastin liflerin de dağılımını dengeliyor. Hızla ince kırışıklıkları azaltıyor, cilt tonunu dengeliyor ve mini lifting etkisi yaratıyor. HA dengesini sağlayarak daha nemli ve sağlıklı cilt görünümü sunuyor. Hem tek başına hem de diğer anti-aging uygulamalarla birlikte kombine kullanılabiliyor. Lazer ve fraksiyonel radyo frekanslar gibi cilt yenileyici yöntemlerle birlikte hem işlemlerin etkinliğini hem de kalıcılığını artırıyor. Yoğun HA içeriği nedeniyle dolgu uygulamaları sonrasında dolgu kalıcılığını desteklemek amacıyla tercih edilebiliyor.



PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAH

OP. DR. ONUR ÇUKURLUOĞLU