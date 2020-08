Cilt bakımını önemsiyorsanız, mutlaka C vitamini serumlarını da mutlaka duymuşsunuzdur. Her eczanede satılan C vitaminleri yaşlanma karşıtı olarak da görev yapıyor. Aynı zamanda cildinize pırıltılı bir görünüm sunuyor. Peki, C vitamini serumunun faydaları nelerdir? Nelere iyi gelir?

Cilt bakımını önemsiyorsanız, mutlaka C vitamini serumlarını da mutlaka duymuşsunuzdur. Her eczanede satılan C vitaminleri yaşlanma karşıtı olarak da görev yapıyor. Aynı zamanda cildinize pırıltılı bir görünüm sunuyor.

Belki de gıda takviyesi olarak her gün aldığınız C vitamini aynı zamanda cildinizin güzel görünmesinin de garantisi. C vitamini içeren serumların yanı sıra, bu kapsülleri nemlendiricinin içine de ekleyebilirsiniz. C VİTAMİNİ SERUMU KULLANMANIZ İÇİN 11 NEDEN 1- TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN UYGUNDUR Eğer çok alerjik bir cildiniz ya da ekstrem bir cilt sorununuz bulunmuyorsa, C vitamini tüm cilt tipleri için uygundur. Ancak aşırı hassas ciltler için kullanım öncesi mutlaka bir cilt uzmanına danışmak gerekiyor. Bunun dışında diğer tüm cilt tipleri için kullanılabilir. Cilde aydınlık verirken, kırışıklıklarla da savaşır.

C vitamini aynı zamanda alfa hidroksi asitler, retinoller ve SPF gibi diğer cilt bakım maddeleriyle birlikte kullanmak için güvenlidir. 2- NEMLENDİRİR Cilt bakımında kullanılan ana C vitamini türevlerinden biri olan magnezyum askorbil fosfatın cilt üzerinde nemlendirici bir etkisi bulunmaktadır. İçeriğinde bulunan mineraller su kaybını azaltarak cildinizin nemi daha iyi tutmasını sağlar.

3- CİLDİ AYDINLATIR C Vitamini, pigmentasyonu azaltmaya yardımcı olabilir. Ciltteki matlığı azaltarak, cildi yumuşatır. Bu da cilde genç bir ışıltı verir.

4- KIZARIKLIĞI AZALTARAK CİLT TONUNU EŞİTLEMESİNE YARDIMCI OLUR C vitamininin iltihaplı birçok cilt rahatsızlıklarını tedavi ettiği görülmüştür. Bu nedenle ciltteki kızarıklığı en aza indirerek daha pürüzsüz bir cilt oluşturur. 5- AŞIRI LEKELERİ AZALTABİLİR Güneş lekeleri, yaşlılık lekeleri ve melazma lekeleri de dahil olmak üzere hiperpigmentasyon, cildin belirli bölgelerinde aşırı melanin üretildiğinde ortaya çıkar. C vitamini ayrıca akne lekelerinin giderilmesinde de yardımcı olabilir.

6- GÖZ ALTI HALKALARININ GÖRÜNÜMÜNÜ AZALTIR C vitamini serumları, göz altı alanını dolgunlaştırıp, nemlendirerek ince çizgileri düzeltmeye yardımcı olabilir. Bazı kullananlar da bu vitamin serumlarının kızarıklıkların yanı sıra göz altı halkalarını da giderdiğini söylüyor.

7- KOLAJEN ÜRETİMİNİ SAĞLAR C vitamini, kolajen üretimini arttırır. Kolajen, doğal olarak oluşan ancak yaşlandıkça tükenen bir proteindir. Düşük kolajen seviyesi ince çizgilere ve kırışıklıklara neden olur.

8- CİLDİN SARKMASINI ÖNLER Kolajen üretimi cildin esnekliğine ve sıkılığına bağlıdır. Kolajen seviyeleriniz düşmeye başladığında cildiniz sarkmaya başlayabilir. C vitamini serumları kolajen üretimini arttırarak, cildi sıkılaştırır ve sarkmasını önler.

9- GÜNEŞİN ZARARLARINA KARŞI KORUR Güneş hasarına, serbest radikal adı verilen moleküller neden olur. Bunlar elektronu eksik atomlardır. Serbest radikaller de bir elektron "çalabilecekleri" diğer atomları arar. Bu da, cilde ciddi zararlar verebilir. C vitamini antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, bu serbest radikallere elektron vererek sağlıklı cilt hücrelerini korur ve zararsız hale getirir. 10- GÜNEŞ YANIĞI İZLERİNİ RAHATLATMAYA YARDIMCI OLABİLİR Kızarıklığı en aza indirmenin yanı sıra, C vitamini hücre devrini hızlandırır. Böylece hasarlı hücreler sağlıklı hücrelerle yer değiştirir. 11- İYİLEŞMİŞ YARALARIN İZLERİNİN GEÇMESİNE YARDIMCI OLUR Güneş yanığı izleri üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, C vitaminin yaraları iyileştirici etkisi olmasına şaşırmamak gerekir. Ciltteki komplikasyonun iyileşmesinden sonra kalan yara izlerinde fayda gösterebilir. İLGİLİ İÇERİKLER Beş Adımda Günlük Cilt Bakım Rutini

