Göz altı morlukları nasıl geçer?

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Uykusuzluktan, yorgunluktan göz altlarınız mor ve şişkin mi? Bu morlukların yüzünüzün ifadesini değiştirmesine ve güzelliğinize gölge düşürmesine izin vermeyin!

Göz altı morlukları neden olur?

• Uykusuzluk ve yorgunluk,

• Güneş altında fazla kalmak ve güneş gözlüğü kullanmamak,

• Gözleri kaşındıran egzama gibi durumlar,

• Kötü beslenme

• Herhangi bir nedenden dolayı vücudun su tutması,

• Bazı ilaçların kullanımı ve genetik faktörler göz altı morluklarının oluşmasına neden olabilir.



Bunları deneyin!

• Günde 12 bardak su tüketmeye özen gösterin.

• Göz çevrenizi her mevsimde güneş kremiyle koruyun.

• Her sabah yüzünüzü soğuk su ile yıkayın.

• Sabahları buzu bir örtüye sararak göz altlarınıza kompres yapın.

• Kalitesiz makyaj malzemelerinden uzak durun.

• Gözaltı morluklarının giderilmesine yardımcı olan kozmetik ürünlerden yardım alın!





