Uykusuzluktan, yorgunluktan göz altlarınız mor ve şişkin mi? Bu morlukların yüzünüzün ifadesini değiştirmesine ve güzelliğinize gölge düşürmesine izin vermeyin!
Göz altı morlukları neden olur? • Uykusuzluk ve yorgunluk,
• Güneş altında fazla kalmak ve güneş gözlüğü kullanmamak,
• Gözleri kaşındıran egzama gibi durumlar,
• Kötü beslenme
• Herhangi bir nedenden dolayı vücudun su tutması,
• Bazı ilaçların kullanımı ve genetik faktörler göz altı morluklarının oluşmasına neden olabilir.
Bunları deneyin!
• Günde 12 bardak su tüketmeye özen gösterin.
• Göz çevrenizi her mevsimde güneş kremiyle koruyun.
• Her sabah yüzünüzü soğuk su ile yıkayın.
• Sabahları buzu bir örtüye sararak göz altlarınıza kompres yapın.
• Kalitesiz makyaj malzemelerinden uzak durun.
• Gözaltı morluklarının giderilmesine yardımcı olan kozmetik ürünlerden yardım alın!