Nem dengesini kaybeden cildimize enerji vermenin tam zamanı. Cilt güçlendiricilerin koruması altındayız.

Yazı: Gülru İncu

ESTEE LAUDER

Cildin tüm yaşlanma belirtileriyle savaşıyor. Çizgilerin görünümünde azalmaya yardımcı oluyor. Cildi neme doyururken sıkılaşmasını da destekliyor. REVITALIZING SUPREME CANLANDIRICI MASKE, TL 308

CHANEL

Chanel’in sonbahar için piyasaya sürdüğü en yeni No.5 parfümü, bu yorumuyla daha hafif ama efsanevi kokunun özelliklerini de koruyor. Limon, mandalina ve portakal ferahlığıyla beyaz çiçekler ve gülün romantizmini teninize taşıyor. NO.5 L’EAU 100 ML PARFÜM (FİYATI HENÜZ BELLİ DEĞİL)

CLARINS

İçeriğindeki 20 bitki özüyle cildin canlanması için gerekli olan beş temel fonksiyonu yani nemlendirme, beslenme, oksijen verme, koruma ve yenilemeyi destekliyor. DOUBLE SERUM, TL 336





DARPHIN

Enerjiyi açığa çıkaran iki güçlü bitkisel içeriğe sahip. Bu içerikler doğrudan cilde etki ederek daha canlı bir görünüm için hücresel enerji üretimini destekliyor. Cilde yoğun şekilde su kazandırıyor, bu sayede cilt elastikiyetini koruyor. VITALSKIN REPLUMPING ENERJİ VEREN KREM, TL 209

DERMALOGICA

Cilde anında nem sağlıyor. Sudaki ağırlığının bin katı kadar nem tutabilme özelliğine sahip olan hyaluronik asit, pantenol, glikolipid ve yosun özü ile cildi nemlendiriyor, besliyor ve onarıyor. SKIN HYDRATING BOOSTER, TL 332.50

KIEHL’S

Yorgunluk belirtilerinden şikayetçi misiniz? Bu maske cilde aydınlık ve canlılık kazandırıyor. İçeriğindeki zerdeçal özleri cilt görünümünü iyileştirirken, kızılcık çekirdekleri cildi arındırıyor ve canlandırıyor. TURMERIC&CRANBERRY SEED ENERGIZING RADIANCE ENERJİ VEREN MASKE, TL 119

VICHY

Yoğun yaşam temposunun yıpratıcı etkilerine karşı geliştirilen serum, cildin ideal formuna ulaşmasını hedefliyor. Cilt kalitesini değiştirmek için cilt tonunu eşitliyor, gözenekleri sıkılaştırıyor ve dinlenmiş bir görünüm vadediyor. IDEALIA LIFE SERUM, TL 124

MURAD

A vitamini, E vitamini, C vitamini, sitrik asit, fesleğen ve greyfurt yağı sayesinde çevresel etkilere karşı cildi koruyor. Portakal çiçeği ve ekinezya özleriyle cildin doğal yapısını destekliyor. ESSENTIAL-C NEMLENDİRİCİ ANTİOKSİDAN TONİK, TL 123