Gül suyu, yüz yağı ve arındırıcı gül tozuyla, cildiniz tazelensin...

Gülü günlük bakım ritüeli haline getiren gülsha, gülün mucizesini ve kalitesini tüm doğallığıyla sunuyor. Isparta’daki yüksek rakımlı gül bahçelerinden elle toplanan, nadide “Rosa Damascena” gülleri, cildi gerçek güzellikle buluşturuyor.

Üç adımda pırıl pırıl bir cilt

gülsha cilt bakım serisi, 3 adımda cildi arındırıyor, tazeliyor ve besleyerek canlandırıyor. Purifying Rose Dust arındırıcı gül tozu, cildi temizlerken tahriş etmeden pürüzsüz ve parlak hale getiriyor, aromaterapik etkisiyle rahatlamaya yardımcı oluyor. Ultimate Rose Water tonik, cildi derinlemesine temizleyip nemlendirerek, canlandırıcı bir etki yaratıyor. Perfecting Rose Elixir, cildin elastikiyetini artırıp sıkılaştırırken, aynı anda parlaklık ve yumuşaklık veriyor. İçeriğinde bulunan yüksek orandaki saf ve değerli gülyağı sayesinde, anti-ageing etkisi yaratıyor. Ürünler her cilt tipi için kullanıma uygun.

Gülün mucizeleri aşk enerjisiyle buluşuyor

Taze güllerden geleneksel yöntemlerle damla damla ve limitli sayıda üretilen gülsha, 8- 14 Şubat haftası www.gulsha.com.tr üzerinden 170 TL değerinde alışveriş yapan herkese, doğada nadir bulunan aşk taşı “gül kuvars” kalp hediye ediyor.





Sevgi, mutluluk, sıcaklık ve şifa yaydığına inanılan gül kuvars taşının enerjisinden, yalnızca elinde tutanlar değil odasında bulunduranlar da yararlanabiliyor. (gül kuvars kalpleri stoklarla sınırlı...)