gülsha Perfecting Rose Elixir yüz yağı, içinde barındırdığı gül yağı ve omega 3, 6, 9 esansiyel yağ asitleriyle cilde yumuşaklık veriyor, yeniliyor ve ışıltı kazandırıyor.

Cilt bariyerini güçlendiren ve cilt elastikiyetini arttıran lipidler içeren gülsha yüz yağı, 3 - 4 damla yüze uygulanabildiği gibi nemlendirici krem veya fondötene eklenerek de kullanılabiliyor ve tüm cilt tipleri için uygun. gülsha, ürünlerinde Isparta’da yetişen, kozmetik dünyasının en değerli gül türü “Rosa Damascena” özlerini barındırıyor. 4000 kg gülden damla damla sadece bir litre çıkartılan gül yağı ise bu özlerin en kıymetlisi… Esansiyel yağlar arasında 320 MHZ ile en yüksek enerjiye sahip olan gül yağı, kuvvetli bir hücre yenileyici ve anti aging etkisiyle biliniyor.