Güneş bakım rehberi

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Yıllarca ultraviyole ışınların etkisine maruz kalmış olabilirsiniz. Sorun değil, güneşlenmeyi bıraktığınız an vücudunuz kendini onarmaya başlıyor. Baştan aşağı vücudunuzu nasıl korumanız gerektiğini bilirseniz, güneşle dost olabilirsiniz.

Yazı: Deran Çetinsaraç/FormSante



SPF (Sun Protection Factor) yani Güneş Koruma Faktörü, güneş ürünlerinin çoğunda yer alıyor. Bioderma Grup Pazarlama Direktörü Bayram Kaymak, SPF’nin güneş koruyucu ürünün güneşe karşı koruma etkisini gösteren birim olarak bilindiğini fakat aslında sadece ürünün UVB ışınlarına karşı ne kadar güçlü koruduğunu gösterdiğini söylüyor: “Son yıllarda güneşe karşı koruma alanında dermatoloji tarafında oluşan talepler ve gün geçtikçe artan ‘daha güçlü güneş koruması’ ihtiyacı, ürünlerin üzerinde IP UVA koruma oranının da belirtilmesini neredeyse zorunlu kılıyor. IP UVA ise ürünün UVA ışınlarına karşı ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.” Bayram Kaymak, aslında bu oranların laboratuar ölçümleri sonucunda oluşan oranlardan ibaret olduğunu belirtiyor.



SPF ölçülürken, belirli bir deri alanına bir ışık kaynağından UVA ve UVB radyasyonu veriliyor. Önce korunmamış alanda MED’in (Minimum Erithemal Dose = minimum kızarıklık dozu) ne kadar süre sonunda oluştuğuna bakılıyor. Sonra farklı bir bölgeye santimetrekareye 2 mg miktarında ölçülecek üründen uygulanıyor. Bu sefer, MED’in kaç kat uzun süre sonunda oluştuğu ölçülüyor ve SPF oranı belirleniyor. Yani SPF oranı, söz konusu ürünün, ürün kullanılmayan duruma göre kaç kat uzun süre koruduğunu belirliyor. Bunu belirlerken “kızarıklık” seviyesine bakılmasının sebebi, UVB ışınlarının etkilerinin daha çok cildin üst tabakalarında ve kızarıklık olarak görülmesi. Yani yüksek UVB koruma oranlı bir ürün, cildi ağırlıklı olarak kızarıklığa karşı koruyor.



