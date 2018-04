Güneş Bakım Serisi

Deborah Milano Sun Care Güneş Bakım Serisi, antioksidan özelliğinin yanı sıra cildinizin nem dengesini ayarlıyor ve uzun süreli koruma sağlıyor…

Deborah Milano yeni Sun Care Güneş Bakım Serisi ile güneşin olumsuz etkilerine karşı tam koruma sağlıyor. Farklı cilt tiplerine uygun olarak geliştirilen Deborah Milano Sun Care Güneş Bakım Serisi, düşük ve yüksek korumalı ürünleri ile isteğe uygun seçenekler sunuyor.



Sun Cream SPF 50 Güneş Kremi (Yüksek Koruma)

Yüksek koruması ile güneş altında sınırsız özgürlük sunuyor. Hassas göz çevresi için de uygun olan bu krem, Shea yağı ile cildi besleyerek erken yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırıyor. Ürünün fiyatı 52,5 TL



Sun Cream SPF 30 Güneş Bakım Kremi (Yüksek Koruma)

Hoş kokusuyla eşit bronzluk sağlayan yüksek korumalı krem yüz ve vücutta da kullanılabiliyor. Yoğun nemlendirmesi ile ipeksi bir görünüm kazanan cilt üzerinde uzun süre kalabilen krem, suya dayanıklılık özelliğini de taşıyor. Ürünün fiyatı 52,5 TL



Deborah Milano Sun Cream With Melanin Activator SPF 6

Koyu tenliler ve bronzlaşmış tenler için geliştirilmiş düşük korumalı güneş kremi ciltteki melanini aktive ediyor. İçerdiği Tan Booster ile cildin hızlı bir şekilde, eşit ve kalıcı olarak bronzlaşmasına yardımcı oluyor ve otobronzan içermiyor. Ürünün fiyatı 42,5 TL



Super Tanning DRY OIL (Bronzlaştırıcı Kuru Yağ)

Suya dayanıklılığının yanı sıra, güçlü nemlendirme sağlayan ve yağlı his bırakmayan bronzlaştırıcı kuru yağ güçlü nem verme ve cildi besleme özelliğine sahip. Ürünün fiyatı 42,5 TL



Regenerating After Sun Cream (Yenileyen Güneş Sonrası Kremi)

Güneş sonrası bakım kremi cildi yatıştırarak cildin nemlendirilmesine katkıda bulunuyor. Yüz ve vücutta kullanım için de uygun. Ürünün fiyatı 40,5 TL



Soothing Lotion For Sunburn (Güneş Yanığı İçin Yatıştırıcı Losyon)

Güneş yanığı için yatıştırıcı özellikteki losyon, yağsız ve mentollü formülü ile kızarmış ve kurumuş ciltlere anında serinlik veriyor ve cildi rahatlatıyor. Bu losyon en hassas ciltler için de uygun. Ürünün fiyatı 40,5 TL