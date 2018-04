Güneş öncesi bakım zamanı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Four Seasons Bosphorus Spa&Hammam, cildi güneşe hazırlamak için dört farklı bakım öneriyor...

Sodashi ve Natura Bissé ürünleri ile uygulanan cilt ve vücut bakımları sunan Spa&Hammam cildi güneşe hazırlamak için dört farklı bakım öneriyor...

Spa&Hammam’ın lüks atmosferinde geleneksel Türk Hamamı keyfini cildin ihtiyacı olan nem ve enerjiyi sağlayacak olan Citrus Hammam by Natura Bissé’nin C vitamimini kürü ile tamamlayabilirsiniz. Bu yeni bakımda geleneksel Hamam sefası ile arınan cilde Natura Bissé'nin kolajen üretimini arttıran, cildin görünümünü iyileştiren C + C maskesi ve kremi uygulanıyor. Yoğun antioksidan kapasitesine sahip %100 saflıkta C vitamini içeren Natura Bissé Citrus vücut maskesi, nemlendirici özelliği ile kuru ve elastikiyetini kaybetmiş ciltlere dengesini yeniden kazandırıyor. Yaz öncesi neme ihtiyacı olan ciltler için ideal!



Kışın su kaybı yaşan ve kuruyan cildi canlandırmak için önerilen Tuzla Gelen Rahatlık vücut bakımı, kan dolaşımını hızlandırıp gerginlik ve yorgunluğu azaltmaya yardımcı oluyor. Bu bakımda Himalaya tuzu ile vücuda uygulanan “peeling” ölü deriyi arındırarak cildi güzel ve sağlıklı bronzlaşma için hazırlıyor. Kış boyunca nem dengesi bozulmuş cildi tazelemek ve tıkanmış gözenekleri açmak için uygulanacak Sodashi Derinlemesine Temizlik yüz bakımı ile yaz ayları boyunca sağlıkla parlayan bir cilde sahip olmak mümkün!



İnceltici Masaj ise vücudu yeniden şekillendirmeye yardımcı oluyor. Uzman terapistler tarafından uygulanan ve detoks etkisi olan bu masajda derin yuvarlama hareketleri kullanılıyor. Tek bir seansın bile kan dolaşımını ve lenf drenajını arttırmak için etkili olduğu inceltici masaj, portakal kabuğu görünümünü azaltmak ve vücut hatlarını ortaya çıkarmak için bire bir!



Fiyatlar ve üyelik koşulları hakkında bilgi almak için 0 212 381 41 60 numaralı telefonu arayabilirsiniz.