Güneşle mücadelenizi avantaja çevirmek basit birkaç kuralla mümkün.
Güneşin pikoloji ve D
vitamini sentezi üzerindeki
olumlu etkilerinin yanı
sıra, korunmadan güneşe
maruz kalmanın olumsuz
etkileri zaman geçtikçe daha çok ortaya
çıkıyor. Sağlıklı bir cilde sahip olmak
için dış etkenlerle mücadele ederken, en
büyük savaşı güneşin zararlı etkilerine
karşı veriyoruz. Peki her yaz mevsiminde
tartışmaya açılan güneşten korunmanın
temel ilkeleri neler? Esteworld Plastik
Cerrahi Hastaneleri Dermatoloji
Uzmanı Dr. Eylem Acar Özer, cildimizi
güneşin zararlı etkilerinden korumak
için güneş ışınlarından korunmak,
riskli saatlerde güneşlenmemek ve gün
ışığı olan her saatte, cildin görünen
kısımlarına yüksek koruma faktörlü
ürünler sürmek gerektiğini söylüyor.
“Özellikle yaz aylarında daha fazla
güneş ışınlarına maruz kalan cildimizi
koruyucu giyeceklerle korurken güneş
gözlüğü, şapka, güneş şemsiyeleri gibi
güneş ışınlarından korunmamızı sağlayan
aksesuarları da günlük hayatımızın
bir parçası haline getirmeliyiz. Sokağa
çıkmadan önce süreceğimiz 10-15
koruma faktörlü cilt ürünleri ile cildinizi
yaz-kış korumak cilt hastalıklarının ve
yaşlanmasının önüne geçecektir.”