Güneşle dost olmak elinizde

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Güneşle mücadelenizi avantaja çevirmek basit birkaç kuralla mümkün.

Güneşin pikoloji ve D vitamini sentezi üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra, korunmadan güneşe maruz kalmanın olumsuz etkileri zaman geçtikçe daha çok ortaya çıkıyor. Sağlıklı bir cilde sahip olmak için dış etkenlerle mücadele ederken, en büyük savaşı güneşin zararlı etkilerine karşı veriyoruz. Peki her yaz mevsiminde tartışmaya açılan güneşten korunmanın temel ilkeleri neler? Esteworld Plastik Cerrahi Hastaneleri Dermatoloji Uzmanı Dr. Eylem Acar Özer, cildimizi güneşin zararlı etkilerinden korumak için güneş ışınlarından korunmak, riskli saatlerde güneşlenmemek ve gün ışığı olan her saatte, cildin görünen kısımlarına yüksek koruma faktörlü ürünler sürmek gerektiğini söylüyor. “Özellikle yaz aylarında daha fazla güneş ışınlarına maruz kalan cildimizi koruyucu giyeceklerle korurken güneş gözlüğü, şapka, güneş şemsiyeleri gibi güneş ışınlarından korunmamızı sağlayan aksesuarları da günlük hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Sokağa çıkmadan önce süreceğimiz 10-15 koruma faktörlü cilt ürünleri ile cildinizi yaz-kış korumak cilt hastalıklarının ve yaşlanmasının önüne geçecektir.”



