Havalar iyice ısındı, güneşin zararlı ışınlarından korunmaya başlamanın tam zamanı!

Solait güneş ürünleri, güneşin zararlarına karşı geliştirilmiş etkili formülü ile cildinizi güneşe karşı korurken kırıştırmadan, sağlıkla bronzlaşmanızı sağlıyor. Güneş ışınlarının neden olduğu DNA hasarına ve erken yaşlanma belirtilerine karşı cildi korumaya yardımcı olan ve sadece Watsons mağazalarında bulabileceğiniz Solait Güneş Ürünleri, UV ışınlarının neden olduğu serbest radikallerin etkisini gidermek için E vitamini ve Aquarich® ile zenginleştirilmiş. Solait cildinizi güneşin neden olduğu erken yaşlanma belirtilerine karşı koruyor; bileşimindeki E vitamini ve 24 saat nemlendirici kompleks ile de cildinizin nem oranını dengeliyor. Kendinizi güneşe karşı her yerde kolaylıkla koruyabilmeniz için Solait Mattifying yüz güneş losyonu yüksek koruma 30 GKF ve 50 GKF özel seyahat boy seçenekleriyle her an yanınızda. Solait Güneş ürünlerinin fiyatları 19,90 ile 44,90TL arasında değişiyor.