Yüksek güneş koruması eşliğinde bronz bir yaz vadediyor.
Güneşle dost bir yaz geçirmeye hazır mısınız?
Hem bronzlaşmak hem de güneşin zararlarından
korunmak çoğumuzun hayali. Tüm yazı
güneşten saklanmak yerine hem zararlarından
uzak durarak hem de bronzlaşmanın keyfine
vararak geçirmek artık mümkün. Bioderma Photoderm Bronz
serisi, güneşin yüzünü gösterdiği yaz mevsiminde bronz bir
tene kavuşmak için güneşlenen herkesin kafasındaki soru
işaretini yok etmek için karşımızda! Ürün, içerdiği güneş
filtreleriyle yüksek güneş koruması sağlarken, formülündeki
aktif maddelerle de bronzlaşma sürecini aktive ediyor. Böylece
cilt, doğal ve güvenli bronzluğa kavuşuyor. İçeriğindeki bakır,
stabilize tirozin ve hexapeptitler bronzlaşma süresini kısaltırken,
alifatik diol, bronzlaşmanın eşit şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.