Güvenli bronzluk

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Yüksek güneş koruması eşliğinde bronz bir yaz vadediyor.

Güneşle dost bir yaz geçirmeye hazır mısınız? Hem bronzlaşmak hem de güneşin zararlarından korunmak çoğumuzun hayali. Tüm yazı güneşten saklanmak yerine hem zararlarından uzak durarak hem de bronzlaşmanın keyfine vararak geçirmek artık mümkün. Bioderma Photoderm Bronz serisi, güneşin yüzünü gösterdiği yaz mevsiminde bronz bir tene kavuşmak için güneşlenen herkesin kafasındaki soru işaretini yok etmek için karşımızda! Ürün, içerdiği güneş filtreleriyle yüksek güneş koruması sağlarken, formülündeki aktif maddelerle de bronzlaşma sürecini aktive ediyor. Böylece cilt, doğal ve güvenli bronzluğa kavuşuyor. İçeriğindeki bakır, stabilize tirozin ve hexapeptitler bronzlaşma süresini kısaltırken, alifatik diol, bronzlaşmanın eşit şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.