Güzel bir cilt için su

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Cildinizi sağlıklı tutmak için bol bol su için...

Oldukça sıcak günler yaşadığımız bu yaz, direkt olarak güneşe maruz kalan cildimizde kurumalar ve çatlamalar baş gösteriyor. Ciltte gerilme hissi, kaşıntı ve pul pul dökülmenin yanı sıra sivilce problemleri de artıyor. Bu sorunlardan kurtulmanın yolunun bol su tüketmekten geçtiğini söyleyen Waternet Sağlıklı Beslenme Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, özellikle içinde bulunduğumuz aylar gibi sıcak olan aylarda vücudun yeterli suyu alması gerektiğinin altını çiziyor.



Hücrelerin yarısından fazlasının su ile oluşmasından dolayı tüm hücrelerin olduğu gibi ciltteki hücrelerin de yeterince sağlıklı olabilmesi için suya ihtiyacı var. Özellikle yaz aylarında cildin beslenmesi ve cilt problemlerinin baş göstermemesi için bol bol su tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Aksoy, su kaybının yüksek olduğu zamanlarda yeterli su tüketiminin sağlıklı kaynaklardan yapmanın oldukça önemli olduğunun altını çiziyor.



Yaz boyunca yıpranan cilde tavsiyeler

Yaz tatilinde özellikle deniz tatili yapanların ve uzun süre güneş altında kalanların cilt problemlerindeki artış genellikle gözle görülür derecede oluyor. Güneşin yaydığı UHV ışınlarına maruz kalan ve denizin tuzlu suyu ile yıpranan cilt ancak bol su tüketiminin ardından sağlıklı bir görünüme kavuşabiliyor. “Su ihtiyacı bireyden bireye değişkenlik gösterebilir ancak sıcak havalarda cildin nem dengesinin korunması için daha fazla suya ihtiyaç duyduğumuz hemen herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Susamayı beklemeden su içmek bu yaz aylarında su kaybına uğramadan kendimiz için yapabileceğimiz en sağlıklı alışkanlıklardan biridir. Her öğünde bir bardak, öğün aralarında bir bardak su içmeyi alışkanlık haline getirmeye çalışın. İdrar renginiz koyulaştıysa ve idrar sıklığınız düştüyse susamayı beklemeden su için. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği bu yaz aylarında su kaybından korunmak için su içmeyi ihmal etmeyin.” diyerek yıpranmış ciltlere tavsiyeler veren Aksoy, su tüketimini cazip kılmak için bazı önerilerde de bulunuyor.



- Suyun içine bir parça tarçın kabuğu atarak çekici bir görünüm elde edebilirsiniz.

- Buzlukta dondurulan limon kabuğu ya da bütün limonu içine atarak doğal yollarla suyunuzu serinletebilir ve limon kabuğunun hoş aroması ile tüketiminizi kolaylaştırabilirsiniz.

- Suyun içine bütün çilekler atarak, sürahiyi rahat görebileceğiniz noktalarda bulundurup, bol su tüketimi sağlayabilirsiniz.

- Siyah çay yerine sıvı kaybına sebep olmayan rezene, melisa ve meyve çayları tüketebilirsiniz.

- Sofrada duran sürahinizin içine nane yaprakları atıp öğün aralarında su tüketiminizi zevkli hale getirebilirsiniz.



