Günlük bakım ritüelini asla ihmal etmeyen, cemiyet hayatının en zarif kadınlarından Feryal Gülman, bizimle güzellik sırlarını paylaştı.

Yaza girerken düzenli olarak yaptığınız cilt ve vücut bakımları var mı?

Cilt temizliğini, nem maskesini ve günlük bakım kremlerini asla ihmal etmem. Yıl boyunca rutin olarak peeling ve maske yapmaya özen gösteririm.



Makyaj masanızın vazgeçilmezi olan kozmetik ve cilt bakım ürünleri neler?

Sezon makyajı için Tom Ford ve Nars’ın ürünlerini tercih ediyorum. Cilt bakımında yıllardır La Mer kullanıyorum ama zaman zaman Chanel Sublimage kremle değiştirdiğim de oluyor. Nars, Mac ve Make Up For Ever ise vazgeçemediğim kozmetik markaları.



İmzanız olarak nitelendirebileceğiniz bir parfüm var mı, yoksa kullandığınız parfümü zaman zaman değiştirir misiniz?

Farklı parfümleri denemeyi çok severim. Çantamda her zaman Hermes Voyage taşırım ama Marc Jacobs, Tom Ford ve Michael Kors’un parfümlerini de çok beğenirim.



Zamanınız kısıtlı olduğunda yaptığınız küçük makyaj hileleri var mı?

Allık, hafifçe sürülmüş göz kalemi ve dudak parlatıcısı, temiz bir cildin üzerine sürüldüğü zaman yeterli oluyor bence.



En sevdiğiniz makyaj ürünlerini sıralasanız, listenin ilk beşine hangi markaların hangi ürünleri girer?

Tom Ford’un ruj ve ojelerini çok seviyorum. Giorgio Armani’nin fondöteninden vazgeçmem. Marc Jacobs’ın göz kalemi çok yumuşak, göz altı kapatıcısı da çok başarılı. Allık olarak da Nars’ın ürünlerini çok beğeniyorum.