Güneş, deniz ve kumun, cildinize ve saçlarınıza verdiği hasarları, Oriflame’in Eylül kataloğundaki ürünlerle onarmaya ve tüm hafta boyunca bakımlı ve güzel olmaya hazır olun…





Oriflame Eylül ayı ürünleriyle, 7/24 bakımlı olmayı seven kadınlarla buluşuyor. Yazın ardından, doğal içerikli ürünlerle cildinizi ve saçlarınızı canlandırın, sonbahara inat pürüzsüz ve yumuşak bir ciltle, parıldayan saçlarınızla ve göz kamaştıran makyajınızla çevrenize ışıltı saçın.Oriflame Milk & Honey ürünleri ile kadınlara haftanın 7 günü süt ve balla gelen güzelliği getiriyor.“Milk & Honey Gold Pürüzsüzleştirici Vücut Arındırıcısı” ve “Milk & Honey Sabun”u, içeriğindeki doğal süt ve bal özleriyle cildinizi arındırıyor, nemli ve yumuşak bir görünüm kazanmasını sağlayarak harika bir bakım ve temizlik fırsatı sunuyor. “Milk & Honey Gold Pürüzsüzleştirici Vücut Arındırıcısı”na 12.90 TL’ye, “Milk & Honey Gold Kremli Sabun”a 3.50 TL’ye, balmumu içeriği ile cildi onaran ve yumuşatan “Tender Care Balm”a 5.50 TL’ye sahip olabilirsiniz.Hindistan Cevizi Yağı’nın canlandırıcı etkisini “Nature Saç Bakım Yağı” ile hissedeceksiniz. İçeriğindeki yüzde 100 Hindistan cevizi yağı ile kuru ve yıpranmış saçları onararak canlandıran “Nature Yüzde 100 Hindistan Cevizi Yağı içeren Saç Bakım Yağı”na 9.90 TL’ye, “Tender Care Hindistan Cevizi Aromalı Balm”a ise 5.50 TL’ye ulaşabilirsiniz.İpek yumuşaklığında saf ve pürüzsüz bir cilt için nemlendirici ipek özleri ve anti - oksidan orkide özleri ile zenginleştirilmiş “Silk Beauty” ürünleri vazgeçilmez nitelikte. “Silk Beauty Kremli Duş Jeli”ne 8.90 TL’ye, “Silk Beauty Vücut Kremi”ne 11.90 TL’ye, “Silk Beauty El Kremi” ve “Silk Beauty 24 Saat Etkili Anti-perspirant Roll-on Deodorant”a 5.90 TL’ye sahip olabilirsiniz.Güzel gülüşünüz şimdi “Oriflame Optifresh” ürünleri ile garanti altında. Doğal nane, limon ve yeşil çay özleri içeren Optifresh diş macunları, diş ve ağız bakımınıza destek olur, nefesinizi ferah tutar, ağız bakımını daha keyifli hale getirir. “Optifresh Soft Sensitive Diş Fırçası” 3,90 TL; “Optifresh Sodyum Florid İçeren Bitki Özlü Beyazlatıcı Diş Macunu”, “Optifresh Ağız Bakım Suyu İçeren 2’si 1 Arada Jel Diş Macunu” ve “Optifres Floridli Beyazlatıcı Diş Macunu” ürünleri ise yalnızca 5.90 TL.Cildinizi besleyen ve bakımlı görünümünü sağlayan “Love Nature Üzüm Özlü Yüz Kremi” ve “Love Nature Üzüm Özlü Arındırıcı Temizleyici”ye 8.90 TL’ye, “Love Nature Üzüm Özlü Soyulan Maske”ye 7.90 TL’ye ve “Love Nature Üzüm Özlü Göz Çevresi Kremi”ne 6.90 TL’ye ulaşabilirsiniz.Misk kokusunun egzotik esintisini taşıyan parfümler sizi baştan çıkaracak. Baharatlı, yoğun ve kalıcı kokusuyla erkekleri fethedecek “Power Musk Eau de Toilette” ile yumuşak ve baştan çıkarıcı kokusuyla kadınların parfümü olacak “Seductive Musk Eau de Toilette”e 25.90 TL’ye sahip olabilirsiniz.Badem yağı ve çilek özlerinin tazeleyici, anti-oksidan gücünü barındıran Nature Secrets ürünleri ile saçlarınızdaki güneş ve denizin hasarlarını onarabilirsiniz. “Nature Secrets Boyalı Saçlar İçin Badem Yağı ve Çilek Özlü Şampuan” ve “Nature Secrets Boyalı Saçlar İçin Badem Yağı ve Çilek Özlü Saç Kremi”ne 5.90 TL’ye, “Nature Secrets Boyalı Saçlar İçin Badem Yağı ve Çilek Özlü Saç Maskesi”ne 9.90 TL’ye sahip olabilirsiniz.