Hamam sefasıyla kendinizi şımartın!

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Osmanlı Hamam Ritüeli’nde kendinizi şımartmaya ne dersiniz?

Bir yılı daha geride bırakırken, gül yaprakları arasında ballı, papayalı bakımlarla; baharatlı yağlarla yapılan masajlarla ve nefis demirhindi şerbetiyle Osmanlı Hamam Ritüeli’nde kendinizi şımartmaya ne dersiniz?



Corpus Spa, ruhen ve bedenen yenilenmek isteyenler için en güzel geleneklerimizden biri olan Osmanlı Hamam Ritüeli’ni sunuyor.



Zengin içerikli, mis kokulu, aromalı derin bakımlar ile 70 dakikada eşsiz bir deneyim yaşatan Osmanlı Hamam Ritüeli, kan dolaşımını hızlandırmak için ılık su uygulaması ile başlıyor. Ardından kişiye özel Bursa’dan getirtilen kese ile cilt, ölü hücrelerden arındırılıyor ve canlandırılıyor. İşlem; cilde parlaklık ve ışıltı vermek için özel papaya peeling, sonrasında ise ayrıcalıklı ürünlerle uygulanan masaj ve bakımlarla devam ediyor.



Daha sonra tüm vücuda uygulanan bal ile cilt kusursuzluğa bir adım daha yaklaşıyor. Balın besleyici etkisi cilde nüfuz ederken balın ılık dokunuşu kişiyi mükemmel şekilde dinlendiriyor. Daha sonra hoş kokulu köpük bulutuyla birlikte köpük masajı yapılıyor. Tüm bu uygulamalar esnasında yüze de canlandırıcı eşsiz gül maskesi uygulanıyor.

Köpük masajının ardından aromaterapi masaj yağı ile vücut gevşetiliyor, cilt baştan aşağı nefes almaya başlıyor.



Hamam sefasının sonunda ise mucizevi şifalar barındıran Demirhindi şerbeti ikram ediliyor.



Kendinizi ya da sevdiklerinizi mutlu etmek için alacağınız bu masaj, peeling ve bakım paketi sadece 200 TL.

Randevu için: Levent Loft Corpus Spa - 0212 270 15 16