Hamilelik döneminde cildimiz

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Hamilelikle birlikte ciltte de birtakım değişikler yaşanmaya başlar. Gebelikte yaşanan bu deri değişikliklerini Dermatoloji Uzmanı Dr. Zehra Doust'a sorduk.

Hamilelik döneminde olan tüm kadınlar kendilerinde oluşan deri değişikliklerini gözlemler. Derideki değişiklikler anne adaylarının kendi cilt sağlığı ve bebeğin genel sağlığı ile ilgili sorular ve endişeler doğurabilir. Gebelikte vücut büyük hormonal bir dalgalanma yaşar. Hormonal dalgalanma öncelikle cildi, saçları ve tırnakları etkiler. Bu değişikliklere paralel olarak deride ekrin, apokrin, pilosebase ve vasküler sistemlerde de değişiklikler gözlenir. Biz dermatologlar gebelikte yaşanan deri değişikliklerini olağan değişiklikler ve gebeliğe bağlı deri hastalıkları olarak iki gruba ayırıyoruz.



Gebelikte olağan deri değişiklikleri

Hamilelik döneminde genel cilt bakımı cildi koruyucu nitelikte olmalı. Kimyasal maddeleri, lazer veya invazif tedaviler önerilmiyor. Daha çok yumuşak nemlendiriciler tercih edilmeli. İçerisinde benzoil peroksid, salisilik asit veya retinoidler içeren ürünler kullanılmamalı. Hamile kadınların yüzde 90’ında çeşitli pigmentasyon (leke) değişiklikleri ortaya çıkar. Pigmentasyon artışı genellikle meme uçlarında, genital organlarda daha belirgindir. Lekeler, bacak ve kol altlarında da ortaya çıkabilir. Öte yandan iyi huylu benler ve çiller de koyulaşabilir. En meşhur pigmentasyon lokasyonu ise alın, şakaklar ve yüz ortasında çıkan lekelerdir. Kloazma veya melazma adı verilen bu lekeler, yüzde 50 oranında ikinci trimesterde (14-16 hafta) ortaya çıkar ve gebelik ilerledikçe koyulaştığı da görülür. Lekelerin çıkmasını önlemenin en önemli adımı güneşten kaçınmak. Güneşe çıkılacaksa mineral filtreli güneş koruyucu kremler kullanılmalı. Güneşten uzak kalmak ve korunmak derideki renk değişimi miktarını azaltır. Pigmentasyonu doğal olarak baskı altında tutan topikal C vitamini ürünler kullanılabilir. Gebelikte oluşan lekeler, hamilelik sonrası geriler. Diğer inatçı formlarının tedavileri için peeling (soyma), lazer tedavileri, ilaç kullanımları ve kremler ile tedavi imkanları sunulabilir.



Damarsal değişiklikler

Gebelikte damar içindeki basınç artışına bağlı olarak ciltteki pembelik artışı da normal. Damarsal benlerde de artış görülebilir. Ayrıca, bacaklarda varisler ortaya çıkabilir. Hormonal değişikliğe bağlı olarak kılcal damarlardan şikayetler gelir. Bu gibi problemler hamilelikten sonra büyük çoğunluğu kaybolur. Lazer teknolojisi damar tedavisinde sıkça kullanılır. Bu nedenle hamilelikten sonra hala devam eden damarsal kaynaklı oluşumları gidermek için tercih edilebilir.



