Avène Huile Solaire Spf 30, hassas ciltler için yüksek koruma faktörlü vücut yağı; UVA ve UVB ışınlarına karşı geniş spektrumlu koruma sağlarken, cildi nemlendirerek zamansız yaşlanmaya karşı koruyor, kırışıklık ve elastikiyet kaybı gibi problemlerin önlenmesine, cildin onarılmasına yardımcı oluyor. İçeriğindeki Avène Termal Suyu ile cildi rahatlatıp, ferahlık kazandırıyor.





Aşırı güneş ışığına maruz kalmak, kırışıklık, leke ve en önemlisi cilt kanserine neden olabilir. Yaşlanma etkilerini azaltmak ve cilt kanserinden korunmak istiyorsanız, her yeni güne başlarken güneş koruyucu sürmeyi ihmal etmeyin. Güneş ürünlerini seçerken antioksidan içerikli ve yüksek koruma faktörlü olanları tercih etmelisiniz.Özellikle hassas ciltler için üretilen Avène Güneşten Koruma Vücut Yağı cildi nemlendirip beslerken, erken yaşlanmaya karşı korur ve içeriğindeki Avène termal suyu, ile doğal olarak yatıştırıcı ve anti enflamatuar özelliklere sahiptir. Suya dayanıklı olan 30 koruma faktörlü Avène Huile Solaire Spf 30, paraben içermez ve hipoalerjeniktir. Sürüldükten sonra cilt üzerinde kadifemsi bir dokunuş bırakır.Güneşe çıkmadan en az 30 dakika önceden tüm yüze ve vücudunuza uygulandığınızda güneşin zararlı etkilerinden korur. Örneğin; kollar için yetişkinlerde 6 pompa kullanılmalıdır. Tüm dış etkenlere karşı güneş yağının her iki saatte bir yenilenmesi tavsiye edilir. Kullandığınız ürün miktarını azalttığınızda, korunma seviyesini düşürme ihtimali oluşabbilir. Ambalaj açıldıktan sonra 12 ay içinde tüketmelisiniz. Perakende Satış Fiyatı: 200 ml 76.9 TL