Birçok cilt sorununun altında farklı hastalıklar yatıyor olabilir. Bazı davranış alışkanlıklarını değiştirerek, beslenmenize dikkat ederek de cilt sorunlarının üstesinden gelebilirsiniz. Dahasını merak ediyorsanız Dermatoloji Uzmanı Dr. Pınar Arat' a kulak verin.

Mesela göz altı morlukları ve torbalanmaların sebebi genetik yatkınlığın ötesinde yaşlanma, uykusuzluk, yorgunluk, stres, güneş gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Tiroid rahatsızlıkları saçta ve ciltte kurumaya, göz kapaklarında şişkinliklere ya da terleme bozukluklarına neden olurken, aşırı terlemenin nedeni ise psikiyatrik hastalıklar, menopoz ve şişmanlık, şeker hastalığı, böbreküstü bezi hastalıkları ve bazı enfeksiyonlar olabilir.Göz altı morlukları ve torbalanmasının nedenlerinin başında genetik yatkınlık geliyor. Diğer nedenler arasında yaşlanma, uykusuzluk, yorgunluk ve stres, alerjik rahatsızlıklar, mekanik travma, sigara ve alkol kullanımı, güneş gibi faktörleri sayabiliriz. Diğer bir nedeni de başka hastalıkların yansıması olması. Bunlar arasında da böbrek rahatsızlıkları, tiroid problemleri ve enfeksiyonları gibi başka hastalıkların yansıması olması. Göz altı morluklarının ve torbalanmasının tedavisinde ve önlenmesinde en basit yöntem göz altı derisini destekleyen, bağ dokusunu güçlendiren göz altı kremlerini kullanmak. Bunun dışında dolgu enjeksiyonları, göz çevresi peeling ve göz çevresi dermaterapisi gibi girişimsel birtakım uygulamalardan da yararlanılıyor.Tiroid hastalıklarının bedenimizde birçok etkisini gözlemlemek mümkün. Cilt ve saçta görülen belirtileri ise cilt ve saçlarda kuruma, kabalaşma, saç dökülmesi, göz kapaklarında ödem, deri kuruluğuna bağlı kaşıntı ve terleme bozuklukları olarak sıralanabilir. Bu bozuklukların giderilmesinde ana tedavi yöntemi tiroid bozukluğunun tedavisinden geçiyor. Bunun yanında oluşan problemlere spesifik diğer tedavi yöntemleri de eklenebilir.Aşırı terleme genellikle koltuk altları, el avuç içi ve ayak tabanlarında ya da genel vücut terlemesi olarak kendini gösterir. Kişinin terleme miktarı öncelikle genetik faktörlerle belirlenmiş olsa da bazı yan faktörler de terleme fazlalığına neden olabilir. Mesela tiroid bozuklukları, psikiyatrik hastalıklar, menopoz ve şişmanlık, şeker hastalığı, böbreküstü bezi hastalıkları ve bazı enfeksiyonlar... İnsan vücudunun ısısını sabit tutmaya yarayan fizyolojik bir olay olmakla birlikte fazla terlemek önemli sosyal sorunlara yol açabiliyor. Aşırı terlemeyi tedavi etmek için lokal kremler, antiperspirant sprey, losyon ve deodorantlar, botulinum toksin enjeksiyonu ve kalıcı cerrahi yöntemler uygulanabiliyor.Rozasea, halk arasındaki adıyla gülleme hastalığı, kronik, tekrarlayıcı bir cilt hastalığı. Yüzde kızarıklık, kılcal damar çatlakları ve sivilce benzeri lezyonlar ile ortaya çıkar. Genetik faktörlerin yanında tetikleyici bazı faktörler hastalığın atak sıklığını artırır. Bu tetikleyici faktörler arasında güneşe ve sıcağa maruz kalmayı veya aşırı stresi sayabiliriz.Kılcal damar genişlemeleri yüzde ve bacaklarda sık rastladığımız cilt problemleri arasında yer alıyor. Daha çok kadınlarda görülür. Genetik yatkınlığın yanında güneş ışınlarına maruz kalma, bazı deri hastalıkları, kortikosteroid gibi bazı ilaçların uzun süreli ve bilinçsiz kullanımı gibi faktörler kılcal damarlarda çatlaklara neden olabilir. Tedavisi lazer uygulamaları ile başarılı bir şekilde yapılabilir.