Havyar özlü nemlendirici

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Sans Soucis hayvar özlü nemlendirici, sıcak yaz günlerinin cildimizde meydana getirdiği kırışıklıkları yok etmek için size denizin hazinesini sunuyor.

Boyun ve yüzdeki ufak kırışıklıkları ve cildin yorgun bölümlerini belirgin şekilde düzelten Sans Soucis bakım Kremi, cildin taze, duru ve pürüzsüz bir hal almasını sağlıyor. Sans Soucis serisinde yer alan bakım kremi içeresinde yer alan Havyar özleri ve baden baden’in mineral bakımdan zengin doğal kaynak suları sayesinde yüzü nemlendirirken, bir yandan da beslenmesi sağlayarak, cildin yaşlanmasını önlüyor. İçerdiği etkin madde kompleksi ile özellikle orta yaş cildin gereksinimlerine göre hazırlanmış bu özel formül, günün getirdiği kırışıkları yok etmek için denizin hazinelerini sunuyor. Elastikiyet kaybı yaşıyorsanız tam size göre!