Hem cildi hem ruhu besliyor

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Hayatın stresinden uzaklaşıp kişisel bakımına zaman ayırmak ve aynı zamanda ruhunu arındırmak isteyen kadınlar, Nivea Vücut Sütü’yle kendilerini şımartıyor.

24 saat boyunca yumuşacık ve pürüzsüz bir cilt vaat eden ürün, üstün bakım sağlarken; ikonik kokusuyla ve ciltte bıraktığı rahatlık hissiyle, kadınların güzellik ritüelinin parçası oluyor.



Hydra IQ teknolojisi ve zenginleştirilmiş kremsi formülüyle cilde derinlemesine bakım yapan Nivea Vücut Sütü, cilt kuruluğunun yarattığı rahatsızlık hissini azaltıyor. İçeriğindeki badem yağı cildi besliyor, ihtiyacı olan nemi ve ekstra bakımı sağlıyor, temel vitaminler ise cilde eşsiz bir yumuşaklık kazandırıyor.