Yaza formda ve güzel bir ciltle girmek istiyorsanız çatlak görünümü azaltan ve sıkılaştıran Nivea Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Yağı ile tanışın.

Çatlak görünümünü azaltıyor…

Fiziksel veya çevresel faktörler nedeniyle cildin aşırı gerilmesiyle oluşan çatlaklar, zamanla büyüyor ve ince beyaz çizgiler halinde görülmeye başlıyor. Ergenlikte ya da ileri yaşlarda kilo alıp vermek, gebelik esnasında yaşanan değişimler cildin gerilmesine ve cilt çatlaklarının oluşmasına neden oluyor. Nivea Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Yağı, cildin çatlak görünümünü azaltıyor, düzenli kullanıldığında 2 haftada cildi sıkılaştırıyor ve cilt tonunu eşitleyerek yoğun şekilde besliyor. Nivea Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Yağı, içerdiği Koenzim Q10’in yanı sıra; besleyici avokado, pamuk ve fındık yağlarıyla, cildin birden fazla ihtiyacına yanıt veriyor.

Nasıl kullanılır?

Ürün, hamilelik döneminde de güvenle kullanılabiliyor. Daha güzel ve sıkı bir cilt için tercih edilen ürün, hem kuru hem de duş sonrası ıslak cilde nazikçe masaj yapılarak uygulanıyor.

*Fiyatı: 42,50 TL