Her yaşa ayrı bakım

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Yaşınıza göre bakım yapın! Hangi yaş, hangi ürünleri kullanmalı?

GENÇ CİLTLER

20’li ve 30’lu yaşların sonuna kadar cildiniz ışıl ışıl göz çevrenizde tek bir kırışıklık bile yok. “Ben daha gencim, ne anti-aging’i” diye düşünebilirsiniz. Ama emin olun, böyle bakarsanız savaşı daha baştan kaybedersiniz. Çünkü yaşlanma 20’lerin ortalarından itibaren başlıyor. Her ne kadar gözle çok fazla göremesek de vücudun ürettiği kolajen bu yaşlardan itibaren yavaş yavaş etkisini azaltıyor. İnce çizgileri engellemenin yolu da kolajenden geçiyor. A vitamini kolajen için birebir. Retinollü kremler bu savaşta yanınızda güç katmak için varlar. Göz kenarlarında kazayaklarının oluşmaması için de güneşe karşı tetikte olmalısınız. 20-30’lu yaşlarda güneş koruma, nem takviyesi, retinol ve 30’larda da hyalüronik içerikli kremlerle gençliğinizi 40’lı yaşların ortasına kadar maksimumda tutabilirsiniz.

