Yeni NIVEA Powder Touch deodorant, sadece birkaç saniyede kuruyor.





Hızlı kuruyan özel formülüyle NIVEA Powder Touch, kullanımdan sonra koltuk altında ıslaklık bırakmıyor, giyinmek için kurumasını beklemek gerekmiyor. Güçlü emicilik özelliğiyle bilinen doğal oluşumlu mineral kaolin ile zenginleştirilmiş ultra-hafif formülü sayesinde uygulandıktan sonra hemen kuruyan deodorant, yumuşacık yapısıyla koltukaltına ipeksi bir pürüzsüzlük kazandırıyor. Terlemeye ve ter kokusuna karşı 48 saat etkin koruma sunan Yeni NIVEA Powder Touch, içerdiği zambak ve gül kokusuyla ise kadınlara canlılık ve tazelik hissi veriyor.Fiyat:Sprey : 9,90 TLRoll-on : 9,90 TLStick : 9,90 TL