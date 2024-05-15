Tuba Ünsal: Yogadan çıktım, lahmacun yedim

"Bir kız çocuğu annesi olarak şunu görüyorum. Sen ne kadar çocuğunu farklı bir dünyanın içinde bilgilerle donatmaya çalışsan da, kısıtlamaları yeterince yapmadığında olmuyor. Çünkü uzmanlar onu da doğru bulmuyorlar, çocuk bir güzellik algısının içine düşüyor. Ona pompalanan şey ‘bunu sürmen lazım, şu fondöteni kullanman lazım. Bunları kullanmazsan güzel değilsin’. Bunu gözlemliyorum, bunun sıkıntısını çekiyoruz."