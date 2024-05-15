Tuba Ünsal: Yogadan çıktım, lahmacun yedim

Murat Pilevneli ile biten evliliğinden Sare adında bir kızı, Mirgün Cabas'la ilişkisinden Civan Mert adından bir oğlu olan Tuba Ünsal, çocuklarına ve sağlıklı yaşama dair bazı açıklamalarda bulundu.
Ünlü oyuncu, sosyal medyada bazı içeriklerin çocuklara güzellik algısı dayattığını ve bu durumla başa çıkabilmek için kısıtlamalar uyguladığını söyledi.
"Bir kız çocuğu annesi olarak şunu görüyorum. Sen ne kadar çocuğunu farklı bir dünyanın içinde bilgilerle donatmaya çalışsan da, kısıtlamaları yeterince yapmadığında olmuyor. Çünkü uzmanlar onu da doğru bulmuyorlar, çocuk bir güzellik algısının içine düşüyor. Ona pompalanan şey ‘bunu sürmen lazım, şu fondöteni kullanman lazım. Bunları kullanmazsan güzel değilsin’. Bunu gözlemliyorum, bunun sıkıntısını çekiyoruz."
"Kısıtlıyorum tabii, bizde öyle Nazi Almanyası. Onlara sevildiğini göstererek kısıtlamaları da onlar için yaptığınızı tatlı dille sarılarak yaparsanız rutine giriyor. Bizde gün içinde sosyal medyada bir saat hakları var, hafta sonlarında birkaç saat bakabilirler."