Martı Istanbul Hotel’in 11.katında yer alan 360 derece İstanbul manzaralı tek SPA olan Martı Wellness İstanbulluları yaz boyu özel uygulamalarla keyif ve rahatlamaya davet ediyor.





Muhteşem İstanbul manzarasına hakim Martı Wellness, ihtiyaca göre çeşitlendirilebilen terapilerin ve bakımların yer aldığı geniş spa menüsüyle yazı İstanbul’da geçirenler için keyif fırsatları sunmaya devam ediyor. Eğitimli uluslararası terapistlerin görev aldığı Martı Wellness’da, dikkatle seçilmiş ESPA ürünleri ve yenileyici masajlarının yanı sıra botoks etkili ve anti-aging cilt bakımları ile de ilgi görüyor.Martı Wellness; yazı huzurlu ve stresten arınmış geçirmek isteyen konuklarına birbirinden etkili bakım ve masaj paketleri sunuyor. Kendini özel ve canlı hissetmek isteyen misafirlere yönelik hazırlanan “Martı Reviver” vücut masajı bedeni yeniden canlandırıyor. Geleneksel Türk Hamamı ile harmanlanmış, stresi ve gerginliği ortadan kaldıran masaj yeni bir güne tazeleyerek hazırlıyor. “City Stress Buster” (Şehrin stresini yok edin) masaj paketindeki baş ve boyun masajı ise şehir hayatının yorgunluğunu yok ederek, dingin bir beden yaratıyor.