Whiting Elixir'i içerek güneşin zararlı etkilerinden korunabilir, aydınlık bir cilde sahip olabilirsiniz.

Dermokozmetik markası Mesoestetic, dünyada trend olan nütrikozmetik alanında bir ürün geliştirdi. Ultimate W+ Serisi'nden Whitening Elixir içilen nutrikozmetik kullanımı son derece kolay ve pratik... Cilt tonunu dengeleyen, cildi aydınlatan ve lekelerin görüntüsünü azaltan ürün, güneşin zararlı etkilerini nötrolize etme özelliği olduğu için yaz aylarında oldukça tercih ediliyor. İçeriğinde bulunan ayı üzümü ektresi sayesinde aydınlatma ve depigmentasyon etkisi yaratan Whiting Elixir yine içeriğindeki çam kabuğu ekstresi ile antiokdisan ve anti-aging etkisi sağlıyor. Tirozinasın etkisini ve sentezini engelleyen gallik & lipoik asitler sayesinde de cildi beyazlatıp ve aydınlatıyor.

Hafif aromalı, kolay içime sahip Elixir kürü herkes tarafından kolaylıkla yapılabiliyor. Bir kutu içinde bulunan 6 şişe, her gece yemek sonrası içilerek kür tamamlanıyor. Mesoestetic Ultimate W+Serisi'ni güzellik merkezleri ve uzman kliniklerde bulabilirsiniz.

