İlkbahar ve sonbaharda bakım

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İlkbahar ve sonbahar yaza ve kışa geçiş mevsimleri. Bu geçişlerde yaşanan duygu değişimlerinin cildimize etkilerini Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Ebru Güner' e sorduk.

Pek çok kişinin duygularında değişime neden olan bu mevsimlerde baharda enerjimizin arttığını, daha mutlu olduğumuzu, hayatın enerjisini hissederiz. Sonbahar dönemi daha duygusallaştığımız, hüzünlü mevsimdir. Duygu durumumuzdaki bu değişimler doğal olarak cildimize yansır. İlkbaharda havanın ısınmasıyla derimizin daha fazla nemlendiğini hissederiz. Vücuttaki ödemin azaldığını, serotonin hormonlarının ve metabolizmayı hızlandıran hormonal aktivitenin etkisiyle cilt yüzeyinde kan dolaşımının arttığını, cildin daha pembe, sağlıklı ve parlak göründüğünü fark ederiz. Ancak saçlarımız bu iki mevsim geçişinden olumsuz etkilenebilir. Saçlı deride de dolaşım artar ve saç dökülmeleri artar. Saçlar 100-150 telden fazla dökülüyorsa ve bu birkaç aydan uzun sürüyorsa çinko, bakır, biotin ve benzer molekülleri içeren tedaviler uygulanabilir. İlkbahar döneminde polenlerin ve alerjenlerin artışı ile solunum yolu ve deride kızarıklıklar, bakla tarzında kabarıklıklar, kaşıntılar görülebilir. Alerjiyi rahat atlatmak için bu dönemde ilaç kullanmak gerekebilir. Sonbaharda yazın güneşten yorulan cilt yenilenme ihtiyacı duyar. Özellikle leke tedavileri, antiaging amaçlı lazerler ve kimyasal peeling’ler profesyonel tedaviler için doğru zaman sonbahardır.