Evcil dostlarımızı numeroloji ile keşfettik!

Evcil dostlarımızın isimlerine göre karakter tahlili yapmaya hazır mısınız?

Evimizde bizimle ev arkadaşlığı yapan, önce ürkek ve korkak koltuk altına saklanan, alıştıkça eve hakim tavırlar içinde bulunan minik dostlarımız hayatımızın vazgeçilmez parçalarından biri. Onlar bizim için Cingöz, Hektor, Osman, Ponçik, Kedi, Pisi, Pati… Vedik astrolojisine göre onlara isimlerini verirken numerolojiden yararlanarak, temsil ettikleri gezegenler ile kişiliklerini de şekillendiriyoruz. Böylece sadece kendi isimlerimizin değil aynı zamanda evimizde beslediğimiz minik dostlarımızın isimlerinin de hesaplamalarını yaparak onlar hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz.



Nedir bu numeroloji?

Numeroloji okültizm’in bir dalı olup, evrenin sayısal bir kurgu içerdiğini, evrendeki hiçbir şeyin rastlantıya dayanmadığını, her şeyin sayısal bir düzen içinde meydana geldiğini varsayar ve sayılarla ilgili çeşitli analitik ve sentetik çalışmalarla, evrendeki ve olaylardaki gizli yasa ve ilkeleri keşfetmeyi amaçlar. Buna bağlı olarak da doğum günü, yılı, ayı, vakti ve isimlerin sayısal değerleri yaşamda, kişilikte ve kaderde söz sahibi olur. Basit hesaplamalar ile numerolojiden yararlanılarak hayat ve kişisel ritm çok daha iyi anlaşılır.

Vedik astrolojiye minik dostlarımızın isimlerinden karakter analizi yapabiliyoruz. Şöyle ki; öncelikle minik dostumuza verdiğimiz ismi yazarak harflerin rakam karşılıklarını tek bir sayı elde edene kadar topluyoruz. Çıkan sayı ile de eşleşen gezegene bakarak minik dostumuza verdiğimiz isim ile kişilik analizini yapıyoruz.

Harflerin Rakam Karşılıkları:

AIİJQY = 1 BCÇKR = 2 GĞLSŞ = 3 DMT = 4 NE = 5 UÜVWX = 6 OÖZ = 7 FHP = 8

Örneğin kedinizin adı Ponçik olsun: P O N Ç İ K = 8+7+5+2+1+2= 25=2+5=7

Bu durumda 7. Gezegene bakmamız gerekiyor.



Gezegen Numaraları ve Özellikleri

1. GÜNEŞ: Yaşam gücünü temsil eder. Bu gezegenin en belirgin özelliği canlılığı, gururu ve yüksek özgüveni temsil etmesidir. Minik dostunuzun bulunduğu yere hakim ve otoriter bir yapısının olması kaçınılmaz.

2. AY: İsim ve biçim dünyasını besleyen gücü temsil eder. Ayrıca şifa veren ve iyileştiren bir etkisi vardır. Evinizde huzur ve olumlu enerjinin kaynağı minik dostunuz olabilir.

3. JUPİTER: Evlilik ve eğitimin yöneticisidir. Çevresine ışık verir. Paylaşımcı, aydınlatıcı ve çalışkan bir yapısı vardır. Bilgili ve konuşma sanatına hakimdir. Kendi dilinde bıdır bıdır söylenme ve yanınızdan hiç ayrılmak istememe gibi belirgin özellikleri vardır.

4. RAHU: Kuzey Ay düğümü olarak geçer. Zihinsel düzeyde aktif ve yıkıcı bir etkisi vardır. Zaman zaman tembellik ve mantıksız hareketler baş gösterebilir. Güzellik, çekicilik, akıl, cesaret özellikleri arasındadır. Onu kandırmanız ve kontrol etmeniz zor olabilir.

5. MERKÜR: Değişken kişilik, kıvrak zeka, kuşku, ciddiyet, kurnaz ve hilebaz bir yapısı vardır. Sahibini kullanmak ve istediğini yaptırmak için her türlü yolu deneyebilir. Tabii ki bunu tüm şirinliğini ve sempatikliğini kullanarak yapar. Durumu ona asla hayır diyemeyeceğiniz bir hale getirir. Aynı zamanda şakacı olmayı da çok severler.

6. VENÜS: Daha gizemli tavırları bulmanız mümkündür. Bir kere çok nazik olurlar, onlara gerçek bir prens ya da prenses gibi davranmanız gerekebilir. Güzellikleri ile dikkat çekerler.

7. KETU: Güney Ay düğümüdür. Biraz huzursuz bir yapısı vardır. Kendine özgü davranış şekilleri geliştirip, sizin öğrettiklerinize uyum sağlamak istemeyebilir. İstemedikleri olduğunda aşırı derecede söylenebilir. Kendi kendine oyunlar üretip mutlu olmayı bilen dostlarımız bu gezegenin etkisi altında kalmıştır.

8. SATÜRN: Bu gezegenin etkisi altında kalanlar, sıkıntılı ve şikayetçi bir yapının temsilcileri olabilirler. Son derece vicdanlı, içten, dürüst ve uzun bir ömür getirir. Hastalıkta ve sağlıkta uzun bir ömür sizi bekliyor.

9. MARS: Öfkeli ve kaba davranışların temsilcisidir. Sıra dışı bir görünüşü, cesur ve sportmen bir yapısı vardır. Etrafına biraz korkutucu bir mesaj verse de sizin en gönüllü koruyucunuz olarak dizlerinizin dibinden ayrılmayacaktır.



