Yaza kadar tüy probleminden kurtulmak istiyorsanız, çözüm sandığınız kadar zor olmayabilir.

Kadınların en büyük sorunlarından biri de şüphesiz istenmeyen tüyler… Bunun için ağda, lazer, cımbız, ip gibi birçok farklı epilasyon yöntemleri olsa da aslında tüm kadınlar onlardan sonsuza dek kurtulmak istiyor. Cosmed Glabrous serisiyle bu probleme çözüm getiriyor ve çift aktif içeren formülüyle kıl köklerine etki ederek düzenli kullanımda tüylerin yapısını inceltmeye, yoğunluğunu azaltmaya ve yeniden oluşumunu engellemeye yardımcı oluyor. Cilde derinlemesine ve hızlı bir şekilde etki ederek daha etkin sonuçlar almanızı sa��layan her iki ürün de vücudun tüm bölgelerinde rahatlıkla kullanılabiliyor.



İlk adım serum

Cosmed Glabrous Tüy Azaltıcı Serum, epilasyon sonrasında ilk 3 gün boyunca kullanılıyor. Serum içeriğine yer alan bitkisel aktif madde Capislow tüylerin büyüme sürecinin gecikmesine ve yoğunluğunun azalmasına yardımcı oluyor. Epilasyon sonrasında tahriş olan cilt dokusunu sakinleştiriyor ve iltihap oluşumunu da önlüyor.

Düzenli kullanım önemli

Serumun ardından bir sonraki epilasyona kadar düzenli olarak kullanılması gereken Cosmed Glabrous Tüy Azaltıcı Vücut Losyonu ise içeriğindeki çift bitkisel aktif maddeler Capislow ve Depiline ile tüyleri kontrol altına alarak tüylerin büyümesinin gecikmesine ve yoğunluğunun azalmasına katkı sağlıyor.