Belki de cilt problemlerinizi çözecek tek şey yağ! Bu güçlü içerikler herkes için beslenmiş, yumuşacık ve sağlıkla parlayan bir cilt vadediyor.

Nasıl kullanılmalı?

1. Çok fazlasına ihtiyacınız yok. Bezelye tanesi kadar yağ yeterli. En iyi sonucu almak için bu miktarı önce avucunuzda parmak uçlarıyla ısıtın, sonra yüzünüze sürün.

2. Yüz yağlarını cildinizi temizledikten ve tonikten sonra ama kremden önce kullanın.

3. Eğer aşırı kuru bir cildiniz varsa bir miktar yüz yağını temizleyicinize katın. Maskenin daha iyi sonuç vermesi için maskeye, daha iyi nem için ise nemlendiricinizin içine de ekleyebilirsiniz.

NEDEN ÖNEMLİ?

NEMSİZLİK

Yüz yağları cildinizi nemlendirmekle kalmaz, gün içinde oluşması muhtemel nem kaybına karşı da cildi korur.

LEKE

Papatya yağı gibi bitkisel yağlar leke oluşumunu engellemeyi hedefler ve cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı olur.

STRES

Yağlar sadece hassas cildinizdeki kızarıklık problemleriyle savaşmaz, aynı zamanda cildinizi makyaja hazırlar.

KURULUK

Eğer kuru bir cilde sahipseniz jojoba yağı gibi nem verme kapasitesi yüksek yağları tercih edin.

DESTEK

Kuşburnu gibi bitkilerin yağları özellikle karma ciltlerdeki yağ oluşumunu dengeler ve hücre yenilenmesini destekler.

DERİNLEMESİNE ETKİ

Yağların yağlı cildi daha fazla yağlandırdığı tamamen bir hikaye. Yağlar, kremin yapamadığını yapar ve cildin en derin tabakasına kadar nüfuz eder. Örneğin fındık yağı cilt tarafından çok kolay emilir.

MATLIK

Bitkisel yağlar cildi besleyen ve pırıl pırıl parlamasını sağlayan omega kaynağıdır.

