Yeşil kahve extractında bulunan Klorojenik Asit sayesinde cilt altındaki yağlardan kurtulup incelmek mümkün.





“Organicum Sıkılaştırıcı ve İnceltici Jel” sayesinde çok kısa bir zamanda hayal edilen vücuda kavuşmak hiç de zor değil.İçeriğindeki “Yeşil kahve” extractında bulunan Klorojenik Asit sayesinde;- Yağ yakımınız hızlanır,- Cilt altında birikmiş yağ hücrelerinin çözülmesine yardımcı olur,- Selülit ve çatlaklara karşı çok güçlü onarıcı bir etki sağlar,- Düzenli kullanımda, kısa zamanda hücreler arası kollajen bağlarını tekrar aktive ederek cildinizin pürüzsüz bir görünüm almasına ortam hazırlar,- Aynı zamanda dış etkilerden kaynaklı kurumalara karşı cildinize yoğun nem verir ve besler.Diğer yandan içerdiği *hidrosolde bulunan Organik “biberiye”, “kekik”, “adaçayı” ve “portakal yağı” özleri sayesinde de;- Kan dolaşımını aktive eder,- Dokularınızı sıkılaştırır, inceltir,- Cilt altı tonusunu yeniden biçimlendirir,- Cildin yapısal bozukluklularının önüne geçer,- Çatlakları onarır.Oldukça kolay kullanıma sahip bu ürün kol, karın, bacak, kalça gibi tüm bölgelerde güvenle kullanılabiliyor. Sabah ve akşam temiz cilde birkaç dakika dairesel masajlar yapılarak uygulanır. Organicum sıkılaştırıcı yağ ve Organicum sabun ile birlikte kullanılması önerilen bu ürün düzenli kullanılması halinde ilk haftadan başlayarak,1,5 ayda gözle görülür değişimler alınmaya başlanıyor.Tam sonucun alınabilmesi için ise 12 hafta boyunca düzenli kullanılıyor.“Organicum Sıkılaştırıcı / İnceltici Jel”, Türkiye’nin tüm seçkin eczanelerinde ve www.organicumshop.com ve www.estoreorganic.com sitelerinde 76 TL den satışa sunulmasına rağmen tanıtım amacıyla sıkılaştırıcı sabun, sıkılaştırıcı yağ ve sıkılaştırıcı jel üçlü set halinde 144 TL iken 110 TL den satılıyor.*Organik bitki öz suyu ve yağı