Zuhal Varol, ''Modanın üç esası olan sadelik, bakım ve zevk satın alınamaz!" diyor.
Zuhal Varol kimdir?
"Bursa doğumluyum. Ankara Gazi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü mezunuyum. İstanbul’da yaşıyorum ve 27 yaşındayım. Gezmek görmek ve İngilizce’mi geliştirmek amacıyla yaklaşık sekiz aydır New York’ta yaşıyorum. Kendimi bildim bileli bakımlı olmayı seviyorum, her zaman üzerime yakışanı giymeyi tercih ediyorum, modanın kölesi değilim. Az ama kaliteli makyaj ürünleriyle yüz hatlarımı ortaya çıkarıp, kusurlarımı örtmeye bayılıyorum. Topuklu ayakkabılarım, siyah mini elbiselerim, jean’lerim ve basic tişörtlerimden vazgeçemiyorum ve ojesiz asla diyorum. Sosyal medya tutkunu olduğumu söylememe gerek var mı? Kullandığım, memnun kaldığım makyaj ürünlerini ve kıyafetlerimi takipçilerimle paylaşmaktan zevk alıyorum."
Makyaj çantasının olmazsa olmazları
Benim için makyaj çantamın olmazsa olmazları, kış aylarında lip balmlarım, rujlarım ve BB kremlerim. Her kadının cildiyle aynı tonda olacak kaliteli bir fondöteni mutlaka olmalı. Kirpik yapısına uygun, istediği sonuca ulaşacağı bir maskara şart. Kirpikleri kıvrık değilse mutlaka kirpik kıvırıcısı bulunmalı. Göz kapaklarındaki karanlığı aydınlatacak açık, pastel ya da hafif pigmentli farları kesinlikle tavsiye ediyorum. Göz rengini daha ön plana çıkarıp, kirpiklerinize başrolü verebilirsiniz. Tabii ki concealer denilen göz altı halkalarımızı gizleyecek aydınlatıcı, çoğunlukla kadınların kabusudur ve bu ürün olmazsa olmaz. Kaşlar bir makyajı tamamlayan bölgedir, bu yüzden kaşlar seyrekse mutlaka birebir tonda bir kaş kalemi ya da farıyla boşluklar doldurulmalı ardından şeffaf kaş jeli ile taranıp sabitlenmeli.
Liner ya da göz kalemleri bence günlük ve gece makyajında her zaman kullanabileceğimiz bir ürün. Yeşil, lacivert, mürdüm, kahverengi, gri ve siyah tonlarda kalemlere her zaman ihtiyaç var ve tabii allıklara... Rujları da atlamıyoruz. Islak ve mat görünümlü birkaç ruja ihtiyaç olacaktır ve mutlaka içlerinden biri kırmızı ya da bordo olmalı. Makyaj ürünlerinizi uygularken makyaj fırçaları ya da sünger kullanmanızı tavsiye ediyorum. Nemlendiriciyi de unutmayalım.
Çalışan bir kadının makyaj çantasında neler olmalı diye sorarsanız öncelikle makyaj çantası büyük olmamalı. Günlük kullandığımız çantalarımız bellidir, abartı büyüklükte olmayan, içine malzemelerin sığacağı büyüklükte makyaj çantalarını tercih etmeliyiz. Günün 10 saatini dışarıda geçiriyorsak öğle tatili ve molalarda makyajımızı gözden geçirmemiz gerek. Bunun için ilk önce çantada bir ayna bulundurmalıyız ve ciltteki parlamayı pratik bir şekilde örtmemiz için bir pudra ve fırçamızın olması şart çünkü cilt kuru bile olsa makyajlı ciltte gün içinde T bölgesinde parlama kaçınılmaz.
Gün içerisinde dudaklarımızı nemlendirmek için dudak balmı taşımamız şart çünkü soğuk havalarda çatlamış dudaklarla makyajı kusursuz göstermek imkansızdır. Makyajımıza uygun en az bir tane ruj yanımızda bulundurmalı ve balm sonrası belirli aralıklarla rujumuzu tazelemeliyiz.
Siyah bir göz kalemi ya da likit liner taşımalıyız. İş çıkışı herhangi bir program oluştuğu takdirde bir kadının gece makyajı için siyah bir göz kalemi günlük makyajını geceye dönüştürmekte büyük fayda sağlar.
Gün içinde yüzünüze çok dokunan biriyseniz mutlaka ilerleyen saatlerde allıktan eser kalmaz, allık bulundurmamız ve bir kez tazelememiz makyajımızı canlı göstermeye yeter.
Doğal güzellik için…
Günde en az iki litre su tüketmek gerekiyor. Biliyorum kış aylarında su tüketimi yaza göre düşük fakat vücudumuza yeterli suyu vermezsek ne saçlarımız sağlıkla uzar ne cildimiz berrak olur ne tırnaklarımızda güç kalır ne de aldığımız kilolardan kurtulabiliriz. Açıkçası su her şey. Benim için de bazen su tüketmek zor, suyun içine kattığım bir parça limonun aroması bile suya hoş bir tat katabiliyor. Siz de suyunuza salatalık, maydanoz ve limon ekleyebilirsiniz.
Yediğim her meyvenin kabuğuyla yüzüme peeling yaptığım doğru. Özellikle salatalık kabuğu ile haftada bir gün cildime 10 dakika masaj yapıp bekletip duruluyorum ardından cildim inanılmaz ipeksi ve yumuşak oluyor. Tırnaklarıma manikür ve pedikür yaptığım zaman limon ile mutlaka masaj yaparım. Ojesiz bir günüm olmadığı için, limon tırnaklarımdaki sararmaları gideriyor ve tırnaklarımı güçlendiriyor. Kış aylarında ellerim için nemlendiricime vazelin eklerim. Günde birkaç kere nemlendirmeme gerek kalmıyor, vazelin oldukça nem katıyor. Saçlarıma ayda iki kere yumurtanın sarısını, saf zeytinyağı ve badem yağını karıştırıp dipten uca kadar sürüyorum ve jelatinle saçlarımı örtüp, nemli ıslak havlu ile iyice sarıp en az bir saat bekletiyorum. Yumurtanın kokusundan rahatsız olduğum için maskemin içine birkaç damla limon damlatıyorum böylece kokudan eser kalmıyor ve saçlarım daha parlak görünüyor, daha sağlıklı uzuyor. Saçlarınızı sıcak suyla yıkamanızı önermiyorum mutlaka ılık su kullanın. Sıcak su saçın rengini alıp saçı cansız gösteriyor ve kırılmasına sebep oluyor.
Hangi yaşta hangi bakım?
Ben taze, genç ciltlerin makyaj yapmasından yana değilim. Çok iyi hatırlıyorum 16-17 yaşlarımdayken ablam kullanmam için ruj hediye etmişti mide bulandırdığını söyleyip sürmem ile silmem bir olmuştu, ben asla makyaj yapmam demiştim. 18 yaşından sonra her şey değişti tabi ki! Maalesef benim de genç yaşta takipçilerim var, bizi takip ediyorlar, sosyal medya iştah kabartıyor ve gençleri kozmetik alışverişine itiyor, onları anlayabiliyorum. Ne kadar kullanmayın desek bile karşı koyamıyorlar, en azından doğal içerikli ürünler kullanmalarını, cildi kapatacak, nefes aldırmayacak kozmetiklerden uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Ergenlik dönemindeki sivilceler rahatsız ediciyse dermotalog’a gitmelerini ve doğru bakım ürünleri kullanmalarını tavsiye ediyorum ve sivilcelere dokunmayın kızlar!
25 yaşından sonra her kadının gözaltları için doğru ürünü bulup gece ve gündüz kullanması gerektiğini düşünüyorum. Gözaltlarımız ve göz çevremiz hassas ince yapıda ve en çabuk kırışan bölgemiz olduğu için bu durumu ne kadar geciktirirsek o kadar mutlu oluruz. Kuru göz altlarınız varsa 20 yaşından itibaren mutlaka nemlendirici kullanmalısınız. Hangi yaşta olursak olalım makyaj öncesi cildimizi iyi bir temizleyiciyle yıkamalı, nemlendirmeli ve en az 5 dakika bekleyip cilt makyajına başlamalıyız. Cildin nemlendiriciyi emmesine müsaade edelim ve sabah temizlik rutinimizi akşam yatmadan da yapmalıyız, biz uyuduğumuzda cildimiz kendini yeniliyor. Günümüzün kirli hava koşullarında buna destek vermemiz şart.
Boşluk doldurmaca
Sabah mutlaka erken kalkarım. Günlük bakımımı ve sabah kahvemi yapmadan mutlu olamam.
Parfümüm Lancome La Vie Est Belle’den özellikle kış aylarında vazgeçemem.
Rujda nude tonlara bayılırım bu aralar yanımdan ayırmadığım Mac CremeSheen (Cream in Your Coffee).
Ojede favori renklerim kışın siyah ve bordo, yazın beyaz ve açık tonlar.
Saçlarımın rengini üç kere değiştirdim. Ayda en az iki kez kuaföre giderim.
Yatmadan önce dişlerimi fırçalarım ve saçlarımı tararım. Yanıma telefonumu almadan evden çıkmam!
Kendimde en beğendiğim özellik doğal oluşum.
En önemli güzellik sırrım hayata pozitif bakışım.
Benim için güzellik her zaman gülümseyebilmektir.