Karın ve bel bölgesine özel

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Concentre Ventre Taille kremi, özel formülü sayesinde selülitin görünür izlerini ve cilt üzerinde oluşan portakal kabuğu görünümünü azaltmaya katkı sağlıyor.

Mide, bel ve karın bölgesi özel bir alan olup, dokularda sıkılık kaybı, yağ depolaması, su ve toksin birikimine daha sık rastlanıyor. Elancyl Concentre Ventre Taille kremi, özel formülü sayesinde selülitin görünür izlerini ve cilt üzerinde oluşan portakal kabuğu görünümünü azaltmaya katkı sağlıyor. Karın ve bel bölgesinde yoğun selülit bakımında kullanılan Elancly Concentre Ventre Taille’ı her sabah uygulamadan önce cildinizi hazırlamak, kan dolaşımını hızlandırmak için önce sağa sonra sola doğru masaj yapın. Daha sonra saat yönünde dairesel hareketlerle uygulayın. Tüm ürün emilene kadar iki elinizi kullanarak parmaklarınızla masaj yapın.Fiyatı 89,90 TL, ikili paket 140 TL.