Kendi kozmetik sektöründe

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Müzik dünyasının sıra dışı isimi Kendi, şimdi de adını taşıyan kişisel bakım ürünlerini satışa çıkartıyor.

Kendi, bu defa da kozmetik sektörüne el atıyor. Kendisinin de kullanmak isteyeceği egzotik, dinlendirici ve cezbedici ürünler ortaya koymak amacıyla çıktığı yolda, birbirinden güzel 4 farklı aromada duş jeli, vücut nemlendiricisi ve vücut spreyi kullanıma hazır. Kendi, bakım ürünleriyle ilgili şöyle diyor: “Uzun süredir hem keyifle kullanabileceğim, hem de güvenle size tavsiye edebileceğim kişisel bakım ürünleri üzerinde çalışıyordum. Egzotik aromalarıyla her zaman zinde ve enerjik kalmanızı sağlayacak cezbedici ürünler ortaya koymak amacıyla çıktığım yolda, ürün geliştirme ve üretim süreçlerinde başından sonuna kadar yer alarak 4 farklı koku tasarladık. Esansları MG Gülçiçek Parfümerleri’den Jorge Lee ile bir çok farklı içerik kullanarak titizlikle hazırladık. Üretimini ise nesilden nesile aktarılan güzellik formülü Bebak Acıbadem Sütü’nün yaratıcısı Bebak Kozmetik’e emanet ettim.”



Kendi'nin bakım ürünlerine www.shopkendi.com adresinden ve perakende satış mağazalarından ulaşabilirsiniz.