Four Seasons Hotel Bosphorus The Spa, kendini kışa hazırlamak isteyenlere mevsime uygun masaj ve cilt bakımı önerileri sunuyor.

Sundari'nin Üç Dosha Cilt Bakımı ile The Spa bakım menüsünde yer alan 60 dakikalık masajlar, 20 Mart’a kadar avantajlı fiyatlarla şehirdeki spa tutkunları ile buluşuyor.

Ayurvedadan ilhamla tasarlanan Spa markası Sundari’nin Üç Dosha Cilt Bakımı'nın yanı sıra spa'nın bakım menüsünde yer alan Abhyanga, İsveç, Thai ve Derin Doku masajları ile bu kış ayrıcalıklı bir deneyim yaşayabilirsiniz.

60 dakikalık masajlar (14 Şubat’ta kullanım ve imza masajlar hariç) 285 TL, Sundari Üç Dosha Cilt Bakımı (14 Şubat’ta kullanım hariç) 330 TL