Sundari'nin Üç Dosha Cilt Bakımı ile The Spa bakım menüsünde yer alan 60 dakikalık masajlar, 20 Mart’a kadar avantajlı fiyatlarla şehirdeki spa tutkunları ile buluşuyor.
Ayurvedadan ilhamla tasarlanan Spa markası Sundari’nin Üç Dosha Cilt Bakımı'nın yanı
sıra spa'nın
bakım menüsünde yer alan Abhyanga,
İsveç, Thai
ve Derin Doku
masajları ile bu kış ayrıcalıklı bir deneyim yaşayabilirsiniz.
60 dakikalık masajlar (14 Şubat’ta kullanım ve imza masajlar hariç) 285 TL, Sundari Üç Dosha Cilt Bakımı (14 Şubat’ta kullanım hariç) 330 TL