Avon, yeni yılda da güzel ve çekici görünmek isteyen kadınların ihtiyaç duyduğu ürünleri bir araya getiriyor.

Avon, yılbaşında Avon Nutra Effects Onarıcı Temizleme Sütü’nden Rare Gold parfüme, Planet Spa İpeksi Vücut Kreminden Advance Techniques Supreme Oil Çift Fazlı Saç Bakım Spreyine kadar birçok işlevsel ürünü, kendini veya sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin beğenisine sunuyor.

Aktif tohum kompleksi ile derinlemesine temizlik

İçeriğindeki meyve tohumlarıyla doğadan ilham alan ve derinlemesine cilt temizliğini sağlayan Avon Nutra Effects Onarıcı Temizleme Sütü, yeni yılı berrak ve pürüzsüz karşılamak isteyen kuru ve normal ciltler için ideal. Yüzünüzü rahatlatırken, makyaj ve kalıntılarını derinlemesine temizleyen süt losyon, cildinizin kış aşkı olmaya aday görünüyor. ( 11,95 TL)

Evde Spa deneyimi

Avon Planet Spa serisi evde spa konforu sunuyor. Planet Spa İpeksi Vücut Kremi, cildinizi shea yağı ve çikolata özleriyle besleyerek, cildinize hem sağlıklı hem de ipeksi bir görünüm kazandırıyor. (15,60 TL)

Kökten uca çift bazlı bakım

İçeriğindeki makadamia, papatya tohumu, badem, üzüm çekirdeği ve marula yağları ile Avon Advance Techniques Supreme Oil Çift Fazlı Bakım Spreyi, yeni yılda saçlarının daha sağlıklı olmasını isteyenler için kökten uca bakım sunuyor. Her saç tipi için uygun olan spreyi, gün içinde dilediğiniz an, durulamaya gerek duymaksızın kullanabiliyorsunuz. (19,90 TL)

Kışın En sıcak kokuları

Avon’un 125 yılı geçen tecrübesiyle yarattığı parfümlerin son gözdesi Rare Gold, ismi gibi nadir bulunan bir mücevheri andıran şişesi, içeriğindeki portakal çiçeği, bergamot ve mandalina notaları ile kış mevsimine samimi ve asil bir ton katıyor. ( 35,50 TL)

Yılbaşı mumu

Portakal, tarçın, mandalina ve karanfil ile zenginleştirilen Avon Yılbaşı Mumu ise, yeni yılda evinize dışarıdaki havanın tersine sımsıcak bir atmosferin kapısını açıyor. (12,95 TL)

Göz makyajınız yeni yılda daha iddialı

Yılbaşı gecesi çarpıcı göz makyajı isteyenler için ekstra hacim kazandıran etkisiyle AVON Big&Daring Maskara serinin göz kalemi ile tamamlanarak kusursuz bir görünüm sunuyor. Üstelik Big&Daring Maskara ve Göz Kalemi yılbaşına özel hediye setiyle sevdiklerinize alacağınız hediyeler arasında yerini alıyor. (22,95 TL)



