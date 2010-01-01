Kırışıklıkları artıran 10 hatalı hareket

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Zamanın bize bir oyunu olsa gerek, sanki hep şu an nasılsak öyle kalacakmış gibi hissediyoruz. Bir gün yaşlanacağımızı, kırışıklıklarımızın giderek artacağını biliyoruz da nedense başımıza gelince kolay kolay kabullenemiyoruz! Kırışıklıkları artıran davranış ve alışkanlıklara göz atın, önleminizi alın.

1. Güneş etkisi: Hızlı yaşlanmanın en başta gelen nedeni güneşin yaydığı ultraviyole ışınları… Yanık bir tenin cazibesini reddedemiyor olabilirsiniz ama güneşe çıktığınızda renginizle birlikte cildinizin de değiştiğini unutmayın.

2. Solaryum: Solaryumda kullanılan ışık bizzat güneş ışığının bir parçası olan ultraviyole A. Üstelik ultraviyole A, cildin daha derin tabakalarına ulaşabildiği için kırışıklık oluşumuna ve cilt yaşlanmasına etki ediyor.

3. Mimik izleri: Mimiklerinizi cömertçe sergilemek zamanla kırışıklıklara yol açar. Mimik kırışıklıkları daha çok göz çevresi, ağız kenarları ve alında oluşur. Bunu biraz olsun engellemek için yüz egzersizlerini deneyebilirsiniz.

4. Uyku pozisyonu: "Yüz üstü yatıp, ellerimi yastığın altına sokmadan uyuyamıyorum" diyorsanız, size kötü bir haberimiz var. Yüzükoyun yatarak uyumak, özellikle 30'lu yaşlar sonrasında derinin katlanmasına yol açarak kırışıklıklara neden oluyor.

5. Sigara bağımlılığı: Sigara paketlerinin üzerinde yazan uyarılar hala size vız geliyorsa, bir kez de cildinize bakmayı deneyin. Sigara içen kişilerin cildi daha erken yaşlanıyor, ayrıca ciltleri daha sağlıksız ve mat bir görünüme bürünüyor.

