Sihirli bir gücünüz olsaydı daha çekici bakışlar, daha gür kaşlar ve daha uzun kirpikleriniz olmasını istemez miydiniz? Bu minik şişeler favori güzellik iksirimiz olmaya aday.

1948 yılından bu yana doğal içeriklerle sağlık ve güzelliği buluşturan Talika, Lipocils Expert’te 12 bitkinin gücünden yararlanıyor. Lipocils Expert, 28 günde kirpiklerin daha uzun, daha koyu ve daha kıvrık olmasını sağlıyor.Yüzde 100 kaliteli insan saçından yapılan I-Envy takma kirpikler, ince ve uyumlu dokusu ile o kadar hafif ki, takma kirpik kullandığınızı unutabilirsiniz. Gerçek kirpiklerden tek farkı ise sadece uzunluğu ve dolgunluğu. I Envy; özel proteinli yapıştırıcısı ile kirpik diplerine bakım yapıyor. Kolayca takılıp çıkarılıyor ve mevcut kirpiklerinize zarar vermiyor. Eczane ve kozmetik marketlerde bulabilirsiniz.Swisscare Xleyelash, zengin vitamin içeriği sayesinde kirpikleri nemlendirmeye, güçlendirmeye ve kırılmaları engellemeye yardımcı oluyor. İçeriğindeki peptidler ve kırmızı yonca özünün kombinasyonundan oluşan ürün; güçlü, kalın ve uzun kirpiklere sahip olmak için kıl folikülünün büyümesine yardımcı oluyor.Vichy Liftactiv Serum 10 Eyes&Lashes, yorgun ve nemsiz gözleri aydınlatırken kirpikleri de dolgunlaştırıyor. Cildin gençlik kaynağı olan pepiler dermise etki eden aktif madde Rhamnose, genç bir cilt görünümü veriyor. Yüksek toleranslı aydınlatıcılar ideal cilt ışıltısını sağlıyor, Genç kirpiklerin doğal elementleri olan seramidler ise kirpiklerin hücrelerarası dolgu maddelerini destekliyor.Eeose Kaş ve Kirpik Uzatıcı Serum, cilde ve kirpiklere zarar vermeden kirpikleri ve kaşları doğal olarak uzatmayı hedefliyor. Kirpikler üzerindeki uzama ve gürleştirme etkisini içerisindeki aktif peptid kompeks sayesinde gösteriyor. Kısa kirpikleri uzatıp, zayıf ve cansız kirpikleri kalınlaştırıyor. Kirpik üretimini destekleyerek kirpik sayısını artırıyor.