Kısa kes!

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Tazelenmek için başvurabileceğiniz pratik yol saçlarınızı kısa kestirmek.

Saçlarınıza hayat verin

Saç uzmanları kısa saçların avantajlarını şöyle sıralıyor; can sıkıntısına iyi gelir, saçlarınız canlanır ve hayat kazanır, daha genç bir görünüme kavuşursunuz. Hem ruhsal hem de görüntü olarak yenilenmek isteyenlere duyurulur.



Minik oyun, büyük fark

Saçlarınızı kestirdikten sonra kendinizi tek modele bağlı kalmış hissetmeyin sakın! Küt saçla da farklı oyunlar oynayabilirsiniz. İri dalgalar, gergin minik topuzlar, saç aksesuarlarıyla hareketlendirebileceğiniz dağınık modeller. Hala en az uzun saçlı olduğunuz kadar özgürsünüz, korkmayın!



