Tazelenmek için başvurabileceğiniz pratik yol saçlarınızı kısa kestirmek.
Saçlarınıza hayat verin
Saç uzmanları kısa saçların avantajlarını
şöyle sıralıyor; can sıkıntısına iyi gelir,
saçlarınız canlanır ve hayat kazanır,
daha genç bir görünüme kavuşursunuz.
Hem ruhsal hem de görüntü olarak
yenilenmek isteyenlere duyurulur.
Minik oyun, büyük fark
Saçlarınızı kestirdikten sonra kendinizi
tek modele bağlı kalmış hissetmeyin
sakın! Küt saçla da farklı oyunlar
oynayabilirsiniz. İri dalgalar, gergin
minik topuzlar, saç aksesuarlarıyla
hareketlendirebileceğiniz dağınık
modeller. Hala en az uzun saçlı
olduğunuz kadar özgürsünüz,
korkmayın!