Dünyanın ilk güneş koruma ürünün yaratıcısı PIZ BUIN®; doğal bronzluğu artıran ve koruyan özel içerikli PIZ BUIN® Tan & Protect™ serisi ile yaz boyu mükemmel bronzluk sunuyor.





Yaz sezonunda sağlıklı ve güvenli bronzlaşmak isteyenlerin hızlı ve kalıcı çözümüPIZ BUIN® Tan & Protect™ Bronzlaşma Ve Koruma İçin Sprey Yağ; mükemmel bronzluğa SPF 6, 15 ve 30 güneş koruma faktörü seçenekleriyle ulaşma imkanı sunuyor. Doğal bronzluğu artıran Melitan* içeriği ve hızlı emilimi ile kullanımda pratiklik sağlayan sprey yağ, yağsız dokusuyla geleneksel güneş ürünlerinden farklılaşıyor.*Invitro testGüneşi ve güneşlenmeyi sevenlere yıllardır sağlıklı ve güvenli bronzluk sağlayanPIZ BUIN®; Tan & Protect™; serinin tamamlayıcı ürünü;PIZ BUIN® Güneş Sonrası Bronzluğu Uzatan Losyon ile yaz rengini sonbahara taşıma imkanı sunuyor. Cilt bronzluğunu uzatan bir bitki özü olan Tanimel içeren formülü ile cildin doğal bronzluk pigmentlerinin* üretilmesine yardımcı olan güneş sonrası losyonu, hızlı emilen içeriği ile güneşe maruz kalan gergin cildin doğal nem dengesini geri vermek için 24 saat nemlendirme sağlıyor, daha uzun süreli bronzluk için cilt soyulmasının engellenmesine yardımcı oluyor.*Invitro test