“Bronz olmak ya da korunmak!”… Zor bir seçim değil mi? NIVEA Sun Protect&Bronze sizi bu seçim derdinden kurtarıyor. Yüksek koruma faktörleriyle güneşten korurken bronzlaştıran seri, meyankökünden elde edilen doğal bitki özleri içeren formülüyle, melanin üretimini destekleyerek bronzlaşmayı kolaylaştırıyor. Cilde %100 doğal, daha yoğun ve kalıcı bronzluk kazandırırken, yüksek faktörlü UVA/UVB filtresiyle anında ve güçlü koruma sağlıyor. Üstelik suya da dayanıklı!
NIVEA Sun Protect&Bronze Güneş Spreyi GKF 50 : 43,90 TL
NIVEA Sun Protect&Bronze Güneş Spreyi GKF 30 : 37,90 TL
NIVEA Sun Protect&Bronze Yüz Kremi GKF 50 : 29,90 TL
NIVEA Sun Protect&Bronze Güneş Sütü GKF 30 : 37,90 TL
NIVEA Sun Protect&Bronze Güneş Sütü GKF 20 : 32,90 TL