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Korunmak ya da bronzlaşmak

Ya da her ikisi de!
“Bronz olmak ya da korunmak!”… Zor bir seçim değil mi? NIVEA Sun Protect&Bronze sizi bu seçim derdinden kurtarıyor.  Yüksek koruma faktörleriyle güneşten korurken bronzlaştıran seri, meyankökünden elde edilen doğal bitki özleri içeren formülüyle, melanin üretimini destekleyerek bronzlaşmayı kolaylaştırıyor. Cilde %100 doğal, daha yoğun ve kalıcı bronzluk kazandırırken, yüksek faktörlü UVA/UVB filtresiyle anında ve güçlü koruma sağlıyor. Üstelik suya da dayanıklı!
NIVEA Sun Protect&Bronze Güneş Spreyi GKF 50        : 43,90 TL
NIVEA Sun Protect&Bronze Güneş Spreyi GKF 30        : 37,90 TL
NIVEA Sun Protect&Bronze Yüz Kremi GKF 50             : 29,90 TL
NIVEA Sun Protect&Bronze Güneş Sütü GKF 30           : 37,90 TL
NIVEA Sun Protect&Bronze Güneş Sütü GKF 20           : 32,90 TL

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