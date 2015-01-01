Nivea Sun, “Güneş Sizi Nasıl Görüyor?” adlı kampanyayla korunarak güneşlenmenin önemine dikkat çekiyor.





Nivea Sun, insanları, güneşin ciltteki etkileri ve güneş koruyucu kullanmanın faydaları hakkında bilinçlendirmek amacıyla, yeni bir kampanya başlatıyor . İngiliz yazar, fotoğraf ve video sanatçısı Thomas Leveritt’in işbirliğiyle hayata geçirilen, Nivea Sun “Güneş Sizi Nasıl Görüyor?” adlı kampanyayla, görsellik içeren interaktif kurgusuyla, kazanılan farkındalığın daha akılda kalıcı olması hedefleniyor. Kampanyada kullanılan özel kamera, UV ışınlarının güneş koruyucu kullanmadan önce ve sonra ciltteki etkisini, tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Proje, kamerayı deneyimleyen insanlarda yarattığı şaşkınlıkla dikkat çekiyor.Proje, Nivea Beiersdorf Türkiye tarafından 3 Haziran’da düzenlenen basın davetiyle tanıtıldı. Nivea Beiersdorf Türkiye Genel Müdürü Wolfgang Haak, Pazarlama Direktörü Mustafa Birhan Hazer ve Pazarlama Müdürü Sevil Taban’ın katılımıyla gerçekleştirilen davette; dünyada ve Türkiye’de güneş bakımı pazarı ve Nivea Sun hakkındaki bilgilendirmelerin ardından, kampanya detaylarıyla anlatıldı.Güneş pazarı hakkında genel değerlendirme yapan Nivea Beiersdorf Türkiye Pazarlama Direktörü Mustafa Birhan Hazer, kampanya amacıyla ilgili “Dünyanın her ülkesinde, tüketicilerin ihtiyaçları farklılaşıyor. Örneğin; Çin’de açık ten, İtalya’da bronzluk sevenler ağırlıktayken, Türkiye’deki tüketicilerin çoğunluğu hem korunmak hem bronzlaşmak istiyor. Ancak bununla birlikte, yapılan araştırmalara baktığımızda, Türkiye’deki güneş koruyucu kullanım oranının sadece %4,1 olduğunu görüyoruz. Yeni UV kampanyamızla tüketicileri bilinçlendirmeyi; güneşten doğru şekilde korunarak ve koruyucu kullanarak, güneşten zarar değil keyif almalarını, güneşle dost yaşamalarını sağlamak istiyoruz.” dedi.Nivea Beierdorf Türkiye Cilt Bakımı Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Müdürü Sevil Taban ise güneşle ilgili gerçeklerden yola çıkarak kampanyayı anlattığı sunumunda, “Güneş, yeryüzündeki tüm canlılar için bir yaşam kaynağı ve hayatımıza pek çok olumlu etkisi bulunuyor. Mutluluk hormonu olarak bilinen seratonini, kandaki oksijeni ve dolaşımı arttırması, metabolizmayı hızlandırması ve D vitamini sentezini düzenlemesi bunlardan birkaçı… Biz Nivea Sun olarak, insanların güneşten kaçmasını değil keyif almasını, cildini koruyup güneşle mutlu olmasını istiyoruz. Bu yaklaşımla, güneş koruyucu kullanma bilincini artırmayı amaçlıyoruz. Deneyimlenen gerçeklerin akılda daha çok kaldığından hareketle; güvenilir güneş ürünlerinin UV ışınlarına karşı ciltteki kalkan etkisinin görüleceği ve muhtemelen herkesi hayrete düşürecek bir kampanya başlatıyoruz. Bu kapsamda; UV kameramızı şehrin belirli noktalarına taşıyacağız. Buralarda herkese kamerayı deneyimleme imkanı sunarken; olabildiğince fazla insana ulaşmak ve farkındalık yaratmak amacıyla, reklam filmlerimizle, TV ve sosyal medya üzerinden de bu bilinci yayacağız. Herkesin iyi bir ciltle, keyifli bir yaz geçirmesi dileğiyle…” şeklinde konuştu.