Bu yaz, Nivea Sun Protect & Bronze serisinin göze çarpan, korurken bronzlaştıran yüz kremi, korunmak ve bronzlaşmak arasındaki seçimi ortadan kaldırıyor. Meyan kökünden elde edilen doğal bitki özleri içeren formülüyle, melanin üretimini destekleyerek bronzlaşmayı kolaylaştırıyor. Cilde %100 doğal, daha yoğun ve kalıcı bronzluk kazandırırken, 50+ yüksek koruma faktörüyle ince çizgilerin ve güneşe bağlı kırışıkların oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor. Yeni Nivea Sun Protect & Bronze Yüz Kremi, yağlanma yapmayan, dermatolojik olarak test edilmiş suya dayanıklı formülüyle, bronzlaşmayı kolaylaştırırken anında ve güçlü koruma da sağlıyor.
Fiyat:
Nivea Sun Protect & Bronze Korurken Bronzlaştıran Yüz Kremi GKF 50 : 29,90 TL