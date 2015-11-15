Güçlü emiciliğiyle bilinen kaolin pudrası ile zenginleştirilmiş ultra hafif formülü sayesinde uygulandıktan sonra anında kuruyan Nivea Powder Touch, yumuşacık yapısıyla koltuk altına ipeksi bir pürüzsüzlük kazandırıyor. Terlemeye ve ter kokusuna karşı 48 saat etkin koruma sunan deodorant, zambak ve gül kokusuyla kadınlara canlılık ve tazelik hissi veriyor.
Nivea şimdi de Nivea Powder Touch’la “Beğenmezsen Paran İade” kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında, 1 Eylül-15 Kasım 2015 tarihleri arasında satın alınan Nivea Powder Touch Sprey Deodorant’tan memnun kalmayanlar, ürünü iade edip parasını geri alabiliyor.*
* Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgi için www.nivea.com.tr 'yi ziyaret edebilirsiniz.