Nem serumu, her kadının ortak ihtiyacı! Karşınızda, Avène Hydrance Optimale Serum!





Eau Thermale Avène Dermatoloji Laboratuarlarının gözün nemlenme mekanizmasından ilham alarak geliştirdiği kuru ve çok kuru ciltleri nemlendiren Hydrance Optimale Serisi, yepyeni bir ürün piyasaya sundu. Hydrance Optimale Serum, nem serumu kuruluktan kaynaklanan cilt gerginliğini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.Her cildin, hatta yağlı ciltlerin bile neme ihtiyacı vardır. Özellikle kuru ciltlerin kış aylarında bu nemi tutabilmesi çok zordur. Mevsim değişiklikleri cilt kuruluğuna sebep olurken kış aylarında kuruluk daha da artar. Soğuk hava, rüzgârın etkisi ve ani ısı değişiklileri ile cilt yüzeyindeki nem kolaylıkla yok olur.Hydrance Optimale Serum, % 77 termal su içeriği ile cilde tam bir nem takviyesi sağlar. Cilt yüzeyinde termal su rezervi oluşturarak nem seviyesini ayarlar. Hydrance Optimale Serum kullanımından sonra hızla cildin canlandığı hissedilir.. Nemsizlik dolayısı ile oluşan ince çizgilerin azaldığı görülür. İçeriğindeki termal su sayesinde ise cild yatışır, ferahlar.Hydrance Optimale Serum akışkan yapısı ile kolay uygulanır. Cildin ihtiyacına göre sabah ve akşam günlük bakımın bir parçası olarak kullanılabileceği gibi, haftada 2 ya da 3 kere nem takviyesi olarak da tercih edilebilir.Hydrance Optimale Serum Perakende Satış Fiyatı: 74TL