Le Petit Marseillais Türkiye'de

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Fransa’nın duş jeli markası Le Petit Marseillais, Türk tüketicisiyle buluşuyor.

Geleneksel yöntemlerle, en doğal içeriklerle ve çevre dostu olarak üretilen Le Petit Marseillais, geleneksel sabunları, duş jelleri ve bakım kremleri ile Akdeniz doğasını evimize getiriyor. Petit Marseillais, içeriklerini ve aromalarını gerçek meyve ve çiçek özlerinden ve organik olarak üretilen bileşenlerden alıyor. Paraben ve renklendirici boya içermeyen kremli duş jellerinin benzersiz kokuları, sentetik değil tamamen doğal bitkilerden ilham alınarak hazırlanıyor. Kremli formülleri ile cildi kurutmuyor ve nemlendiriyor.

Türk tüketicisinin yeni tanıştığı Le Petit Marseillais ürünleri içeriğinde kullanılan lavanta, badem, şeftali, bal, süt, portakal çiçeği, gelincik, vanilya, mandalina gibi pek çok doğal bileşeni tam mevsiminde, geleneksel yöntemlerle elle toplanıyor, en çevreci yöntemlerle üretilip, geri dönüşümlü ambalajları ile birçok ülkenin banyolarında yerini alıyor.