Leke savaşı başladı!

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Yazın ardından geriye kalan güneş lekeleriyle savaşma vakti. Aydınlatıcı leke serumları, koyu lekelerle savaşırken aynı zamanda cildin renk eşitsizliğini düzenlemeye yardımcı oluyor.

Ekspres leke bakımı

Dr. Murad’ın UV ışınlarının ciltte yarattığı hasarları onarmaya karşı geliştirdiği ve 10 dakikada cildi aydınlatan yeni ürünü Intensive-C Radiance Peel cilt lekelerine karşı C vitaminli aydınlatıcı maske; içeriğindeki glikolik asit ile cildi nazikçe soyuyor. Bu sayede hasarlı bölgelerin ve koyu lekelerin görünümünü düzeltmeye, mat görünümü ortadan kaldırmaya yardımcı olan ürün; kolajen üretimini de hızlandırıyor. Murad Intensive-C Radiance Peel cilt lekelerine karşı C vitaminli aydınlatıcı maske, TL 236.

