Cilt lekeleri çok sık rastlanan bir sorun ama çözümsüz değil!

NEDEN OLUŞUYOR?

Cilt lekesine neden olan birçok faktör var ama genel olarak lekeler, deriye rengini veren melaninin belli alanlarda fazla birikmesi sonucu oluşuyor. Güneşin zararlı ışınları, bazı ilaçlar, parfümlerin aktif maddeleri ciltte lekelenmelere yol açabiliyor. Cilt lekelerinin en önemli nedenlerinden biri güneşin zararlı ışınları. Lekelenmeye meyilli bir cildiniz varsa her mevsim yüksek UV korumalı bir ürün kullanmayı unutmayın.

LEKENİN TÜRÜ ÇOK ÖNEMLİ

Dermatolog Dr. Fügen Erdoğan Çekin, gebelik lekeleri ile bıyık bölgesindeki sir ağda lekelerinin en sık rastlanan sorunlar arasında olduğunu söylüyor. “Doğru seçilmeyen ürünler ciltte lekeye yol açabiliyor. Paraben içeren kremlerin kullanımının da lekelere neden olduğu düşünülüyor. Lekenin türü çok önemli. Lekelerin tedavisi; lekenin türü, hastanın cilt tipi, tedavi edilen mevsim, hastanın sahip olduğu rahatsızlıklar ve kullandığı tedavilere göre yapılıyor. Leke tedavisine başlanmadan önce lekenin derinliği saptanmalı ve tedavi planlanmalı. Önemli olan, güneşten korunmak. Güneş koruyucuların üç saatte bir tekrarlanması gerekiyor. Krem, losyon ya da jellerin ise kişinin cilt tipine göre seçilmesi gerekiyor.